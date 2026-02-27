Live TV

Exclusiv România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov

Data actualizării: Data publicării:
ambasadori flori
Ambasadorii din mai multe țări au depus flori la locul în care a fost ucis Boris Nemțov. Sursa foto: Captura Foto/RusNews

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a participat vineri la ceremonia prin care a fost comemorat unul dintre cei mai mari opozanți ai lui Vladimir Putin, au transmis reprezentanții MAE pentru digi24.ro. Boris Nemțov a fost împușcat mortal pe un pod de lângă Kremlin la 27 februarie 2015.

La 11 ani de la asasinarea opozantului Boris Nemțov pe podul Bolșoi Moskvorețki, locuitorii Moscovei și ambasadorii țărilor europene au adus flori la locul tragediei.

Pe lângă Cristian Istrate, trimisul României la Moscova, la acțiune au mai participat ambasadorii Marii Britanii, Franței, Cehiei, Olandei, Lituaniei, Poloniei, Letoniei, Estoniei, Spaniei și Germaniei. Aceștia  au adus un omagiu politicianului.

La fața locului se au fost și mulți jurnaliști și polițiști. Forțele de ordine nu au împiedicat depunerea de flori (n.red. până la momentul publicării articolului),  dar au verificat pașapoartele unor persoane venite la fața locului (nu ale ambasadorilor).

În plus, din când în când, prin megafoane, oamenii sunt îndemnați în mod obișnuit să „nu împiedice trecerea cetățenilor” în zona.

Reporterii ruși au transmis că nu s-a văzut însă niciun trecător întâmplător pe pod.

Boris Nemțov a fost împușcat mortal în spate, în seara zilei de 27 februarie 2015, la câteva sute de metri de Kremlin.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile sua si cuba
1
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
firma anaf la intrarea in institutie
2
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Snowfall in Moscow
„Pentru prima dată în istorie”. Record la Moscova, unde stratul de zăpadă a depăşit 80 de centimetri. Imagini din capitala Rusiei
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Mesajul sfidător al Kremlinului la patru ani de când Putin a ordonat începerea invaziei pe scară largă în Ucraina
Police officer killed in explosion outside train station in Moscow
Explozie lângă o gară din Moscova: un polițist a fost ucis, alți doi răniți
Relations,Between,Iran,And,Russia.,Iran,Russia
Înțelegere secretă între Iran și Rusia. Moscova s-a angajat să livreze armament de 500 de milioane de euro Teheranului (FT)
Serghei Sobianin
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate
Recomandările redacţiei
peisaj de primavara
Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul...
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are...
Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană aplică provizoriu acordul comercial cu Mercosur, în...
ilie bolojan guvern
DOCUMENT. Varianta finală a proiectului care reduce unele taxe...
Ultimele știri
S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor
„Criminal de război sionist”. Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată: un bărbat a fost arestat
O asistentă de 23 de ani a murit în clinica din Constanța unde lucra. Poliția a deschis dosar penal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama acestei frumuseți nu se lasă până nu-i verifică fiecare pretendent: "O scot din minți, dar nu vreau să...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Părinții care au călătorit cu fiica lor în 17 țări înainte ca ea să împlinească un an. „Cu cât începi mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
Pro FM
Pink, reacție după presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...