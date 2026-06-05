Lotul Ghanei pentru Cupa Mondială. Selecţionerul Carlos Queiroz, la al patrulea turneu final

Proaspăt numit, Carlos Queiroz a dezvăluit lista celor 26 de jucători din Ghana care se vor deplasa în Ţara Galilor pentru un cantonament de pregătire în vederea Cupei Mondiale din 2026.

Numit la mijlocul lunii aprilie la cârma echipei Black Stars, în locul lui Otto Addo, portughezul în vârstă de 73 de ani va participa la a patra sa Cupă Mondială în mai puţin de o lună, în Statele Unite, Mexic şi Canada. Aşadar, luni seara, fostul selecţioner al Portugaliei şi Iranului a dezvăluit un lot de 26 de jucători.

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Primul meci/Parcurs

Ghana este în grupa L și va debuta la CM 2026 împotriva Panama (18 iunie), apoi va întâlni Anglia (23 iunie) și Croația (28 iunie).

Grupa L

Anglia

Croația

Ghana

Panama

Lotul Ghanei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Portari: Benjamin Asare (Accra Hearts of OAK SC), Lawrence Ati-Zigi (FC Saint-Gall), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic)

Fundaşi: Baba Abdul Rahman (Paok Salonique), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Marvin Senaya (AJ Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsbourg), Kojo Oppong Peprah (OGC Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscou)

Mijlocaşi: Elisha Owusu (AJ Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kiwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (AS Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta Bergame)

Atacanţi: Christopher Bonsu Baah (Al Quadsiah), Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

Editor : Liviu Cojan