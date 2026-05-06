Exclusiv Emil Boc spune că PNL nu se va răzgândi privind trecerea în opoziție: „Nu există niciun fel de perspectivă de a întoarce votul”

Primarul Clujului, Emil Boc.

Fostul premier Emil Boc spune că PNL nu se va răzgândi în privința trecerii în opoziție, chiar dacă mai mulți lideri ai partidului au spus deschis că și-ar dori să facă parte din viitorul guvern. El a mai spus la Digi24 că nu este nevoie de un congres pentru a tranșa taberele în partid, deoarece decizia a fost luat aproape în unanimitate în ședința de aseară. Primarul Clujului a mai spus că cei care au dat jos guvernul prin moțiunea de cenzură au obligația „politică şi morală” să formeze un nou guvern.

„Un partid care a luat o decizie, aproape în unanimitate, nu poate fi în fața unui congres. Lucrurile sunt foarte clare. Din această perspectivă avem o decizie cu doar patru voturi în afara direcției originale, direcție de bază, și nu cred că Partidul Național Liberal trebuie în fiecare zi să vină să justifice de ce ziua este zi și noaptea este noapte. Noi am spus și înainte de moțiunea, cum vom spune și în continuare: Partidul Național Liberal rămâne consecvent cu ceea ce a spus: cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați, în consecință, cum se formează guvernul și când fac acest guvern.

Partidul Național Liberal a rămas un partid responsabil față de țară, și-a asumat responsabilitatea atâta vreme cât a putut, alții nu n-au dorit. Este treaba lor și responsabilitatea lor politică să ducă guvernarea pe mai departe”, a spus Boc.

„În consecinţă, le urăm succes. Nu avem altceva de discutat, ne respectăm opţiunea politică pe care am avut-o. I-am rugat, le-am cerut, i-am atenţionat, am atenţionat asupra riscurilor care sunt asupra ţării şi asupra stabilităţii politice, n-au ţinut cont de nimic din ce am spus. În consecinţă, este obligaţia lor politică şi morală, şi din punct de vedere constituţional, să aducă majoritatea care a dat jos guvernul la majoritatea care formează un nou guvern”, a continuat el.

Boc a mai spus că „nu există, în acest moment şi nici în viitorul apropiat, niciun fel de perspectivă de a întoarce votul din PNL. Lucrurile au fost foarte clare. Nu a fost un vot pentru preşedintele partidului, a fost un vot pentru demnitatea Partidului Naţional Liberal şi asta trebuie să înţeleagă lumea”.

Întrebat despre faptul că trei dintre cei patru prim-vicepreşedinţii ai partidului au susţinut rămânerea la guvernare, Boc a spus: PNL nu este un partid-stat şi în partid libertatea de exprimare e încurajată”.

„E normal că fiecare membru de partid care are o funcţie de conducere să-şi exprime punctul de vedere, dar, după ce dezbatem, luăm o decizie, iar după decizie urmează disciplina în implementarea ei. Asta-i diferenţa dintre nişte oameni care se adună la o masă, care-și pot schimba oricât punctul de vedere şi un partid politic care, repet, este consistent cu decizia pe care o ia, respectând demnitatea acelui partid, pentru că altfel nu s-ar mai putea justifica să se numească partid politic, dacă îşi schimbă părere de vorbă pe alta”, a mai spus Boc.

El a mai spus că nu e nevoie de organizarea unui congres extraordinar al PNL.

„Din ce motive? Acest guvern, din punct de vedere constituţional, va sta la Palatul Victoria, până când noul guvern se formează. Ca să convoci un Congres îţi trebuie minimum 25%, după aceea o voinţă majoritară. Discutăm de un non subiect în PNL, pentru că nu e cazul de aşa ceva”, a spus el.

Cât despre Bolojan, „deocamdată, este preşedintele partidului, va fi congres în 2027, la PNL, deci nu mai devreme”, a precizat el.

Boc a mai spus că atât PSD, cât și PNL au avut de pierdut din faptul că au guvernat împreună.

„Este sănătos şi pentru PNL, dar şi pentru PSD ca aceste ape să se separe, odată, între PNL şi PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună. Trebuie să recunoaştem asta şi atunci, oamenii şi-au căutat alte alternative în strânga şi dreapta politicii. PNL trebuie să rămână PNL, PSD trebuie să rămână PSD, iar apele s-au despărţit şi din acest punct de vedere cred că trebuie să ne respectăm fiecare drumul pe care l-am ales” a spus primarul Clujului.

