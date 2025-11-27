Live TV

Rusia a desemnat grupul anticorupție al lui Navalnîi drept organizație teroristă

Iulia Navalnaia
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Alexei Navalnîi Foto: Profimedia

Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi drept organizație teroristă, intensificând represiunea de ani de zile asupra rețelei fostului lider al opoziției și expunând membrii și susținătorii acesteia la pedepse și mai severe, scrie The Moscow Times.

Decizia vizează în mod specific Fundația Anticorupție (ACF), Inc., o entitate înregistrată în SUA care a servit drept principalul vehicul al mișcării lui Navalnîi din 2022. Aceasta a înlocuit Fundația Anticorupție originală, cunoscută sub acronimul rus FBK, care a fost declarată „organizație nedorită” în 2021.

Obiectivele și activitățile ACF „vizează promovarea, justificarea și sprijinirea terorismului”, a declarat judecătorul Curții Supreme din Rusia, Oleg Nefiodov, la anunțarea deciziei.

Nefiodov a prezidat anterior cazuri de interzicere a așa-numitei „mișcări internaționale LGBT” și de eliminare a talibanilor de pe lista organizațiilor teroriste din Rusia.

Audierea a fost închisă publicului, iar instanța a dispus ca desemnarea să intre în vigoare imediat.

ACF a condamnat hotărârea ca fiind o adăugare ilegală la o serie de etichete cu motivație politică aplicate grupului, inclusiv „agent străin” și „organizație nedorită”.

„Vladimir Putin și acoliții săi sunt adevărații teroriști – cei care au început războiul, ucid civili și oponenți politici și închid oamenii pentru disidență”, a declarat grupul într-un comunicat.

Grupul a calificat noua desemnare drept o tactică politică menită să suprime strângerea de fonduri și să reducă la tăcere criticile, avertizând că mass-media independentă și grupurile pentru drepturile omului ar putea fi în curând supuse unui tratament similar.

Când a fost intentat procesul împotriva ACF în octombrie, Amnesty International a avertizat că decizia de a aplica eticheta de terorist grupului „ar putea declanșa o serie de represalii în masă”, expunând potențial pe oricine a colaborat cu ACF sau a făcut donații către acesta la pedepse de până la închisoare pe viață.

Autoritățile ruse ar fi deschis cel puțin 114 dosare penale legate de donații către grupuri legate de Navalnîi între 2021 și mijlocul lunii octombrie 2025.

Presiunea asupra mișcării lui Navalnîi a continuat chiar și după moartea sa în circumstanțe neelucidate într-o închisoare izolată din Arctica în februarie 2024. Aliații săi afirmă că testele de laborator nepublicate arată că a fost otrăvit, acuzație respinsă de Kremlin.

