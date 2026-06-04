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Mai multe ţări din UE vor să restricţioneze intrarea turiştilor ruşi în Europa. Văduva lui Aleksei Navalnîi: „Este contraproductiv”

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Iulia Navalnaia
Foto: Profimedia

Nouă ţări din UE şi alte două state europene din afara blocului comunitar solicită Comisiei Europene să înăsprească cerinţele de intrare pentru cetăţenii ruşi în UE, într-un moment în care Moscova îşi intensifică atacurile împotriva populaţiei civile din Ucraina, au declarat joi surse diplomatice, conform AFP.

„Este profund îngrijorător să vedem un număr tot mai mare de turişti ruşi care se bucură de excursii de agrement pe plajele şi în staţiunile europene”, au scris cele unsprezece ţări într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, din care agenţia franceză de presă a obţinut o copie.

Cele nouă state membre ale UE semnatare - Suedia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda şi Polonia -, precum şi Norvegia şi Islanda, solicită, prin urmare, introducerea unor „noi măsuri restrictive şi obligatorii” pentru a limita numărul acestor turişti ruşi în Europa.

Conform acestei scrisori, anul trecut au fost acordate 477.878 de vize cetăţenilor ruşi, majoritatea fiind valabile pentru intrări multiple în spaţiul Schengen.

Acest lucru facilitează accesul la spaţiul Schengen şi creşte potenţialele riscuri de securitate, „în special cele legate de mişcarea a sute de mii de luptători ruşi în Ucraina”, avertizează semnatarii scrisorii.

De asemenea, ţările menţionate solicită Comisiei Europene să identifice mai bine aceşti actuali şi foşti soldaţi ruşi pentru a-i împiedica să intre în UE.

Comisia a interzis deja emiterea de vize cu intrări multiple pentru cetăţenii ruşi la începutul lunii noiembrie 2025, ca răspuns la multiplele atacuri hibride atribuite Moscovei.

Din 2022, în urma invaziei ruseşti în Ucraina, UE şi-a suspendat acordul de facilitare a eliberării vizelor pentru cetăţenii ruşi.

Bruxellesul afirmă că acest lucru a cauzat o scădere bruscă a numărului de vize eliberate ruşilor, de la peste patru milioane înainte de februarie 2022 la aproximativ 500.000 în 2023.

Destinaţii turistice precum Franţa, Spania şi Italia se numără printre ţările care emit cele mai multe vize cetăţenilor ruşi.

Nesemnatare ale acestei scrisori, aceste ţări consideră că sute de ruşi sunt deja supuşi unor sancţiuni care îi împiedică să intre în UE şi că este inutil să se penalizeze cetăţenii obişnuiţi, mai ales când aceştia vin în ţări unde există libertate.

Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, consideră că aceste restricţii, dimpotrivă, oferă Kremlinului muniţie atunci când denunţă ostilitatea occidentală faţă de poporul rus.

„Pentru a promova pacea în Europa, este contraproductiv să se ajute autorităţile ruse să izoleze societatea rusă”, a scris ea într-o scrisoare adresată în septembrie 2025 Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, înainte ca UE să interzică vizele cu intrări multiple.

Editor : Sebastian Eduard

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