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Rusia neagă că a țintit Lavra Pecerska din Kiev și susține că mănăstirea a fost lovită de o rachetă Patriot posibil expirată

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Pompierii ucraineni lucrează pe acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului, avariată în complexul ortodox al Mănăstirii Pechersk din Kiev, în urma unui atac rusesc cu rachete și drone asupra orașului Kiev, pe 15 iunie 2026 Foto: Profimedia

Rusia a declarat luni că nu a lovit mănăstirea istorică Lavra Pecerska din Kiev în timpul unui atac nocturn asupra fabricilor militare din capitala ucraineană şi susţine că o rachetă de apărare aeriană Patriot fabricată în SUA a avariat, de fapt, lăcaşul religios, relatează Reuters.

Mănăstirea, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, a luat foc în noaptea de duminică spre luni, în cadrul celui mai intens atac aerian rus asupra capitalei ucrainene din ultimele două săptămâni. Moscova a declarat că atacul său a vizat şi a lovit facilităţi de producţie de drone, în timp ce Ucraina şi multe ţări occidentale au acuzat Rusia că a lovit mănăstirea, scrie News.ro.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că racheta Patriot care, potrivit acestuia, a avariat mănăstirea ar fi putut să se declanşeze accidental, deoarece ţările occidentale ar fi furnizat Kievului arme a căror durată de valabilitate expirase.

„Forţele armate ale Federaţiei Ruse nu planifică şi nu efectuează atacuri împotriva infrastructurii civile”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.

„Conform rapoartelor confirmate, complexul de clădiri de la Lavra Kiev-Pecherska a fost lovit de o rachetă din sistemul american de apărare aeriană Patriot. Un posibil motiv pentru funcţionarea defectuoasă a acestui sistem ar putea fi faptul că ţările occidentale au furnizat regimului de la Kiev rachete expirate”, a afirmat acesta.

Editor : B.E.

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