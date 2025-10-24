Live TV

Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine”

Data publicării:
rusia-femeie-armata
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Conform mișcării partizane Atesh, comandamentul rus formează trupe de asalt compuse din femei pentru a compensa pierderile grele suferite în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează Kyiv Post.

Potrivit agenților Atesh infiltrați în forțele ruse, comandamentul Regimentului 506 de pușcași motorizați a început să recruteze femei în unitățile de asalt din cauza pierderilor grele de personal.

„Acest lucru arată că ocupanții și-au epuizat rezerva de mercenari și soldați contractuali și sunt gata să sacrifice pe oricine, transformând femeile în carne de tun”, se arată în raportul publicat pe Telegram.

De asemenea, Atesh adaugă că, pe lângă rolurile de asalt, femeile sunt folosite pentru misiuni de infiltrare. Dacă un asalt eșuează, li se ordonă să se schimbe în haine civile și să efectueze recunoașteri, dându-se drept localnici.

„Sursele noastre confirmă că nu există cale de întoarcere pentru aceste femei. Viețile lor depind exclusiv de «milă» comandanților lor, care poate fi câștigată într-un singur mod. Armata rusă și-a pierdut complet busola morală”, continuă raportul.

Statul Major General al Ucrainei a raportat 120 de ciocniri armate în ultimele 24 de ore, Rusia fiind cea mai activă în vecinătatea orașului Pokrovsk, unde forțele ucrainene au respins 39 de atacuri în apropierea a 13 așezări.

Recent, un grup de sabotaj ruș a pătruns în centrul orașului Pokrovsk, ucigând mai mulți civili înainte de a fi eliminat de trupele ucrainene într-o gară. În ciuda bombardamentelor continue, civilii rămân în oraș, au declarat oficialii locali.

Brigada mecanizată separată nr. 110 a publicat luni, 20 octombrie, un videoclip în care se arată eliminarea a două femei ruse trimise să atace pozițiile ucrainene. Sursa citată nu a putut verifica în mod independent autenticitatea imaginilor.

„Rușii aruncă femeile în furtună. Brigada 110, împreună cu camarazii noștri din Brigada 154 de pușcași motorizați, au identificat și eliminat două ocupante”, se arată în postare.

Incidente similare au fost raportate în iulie și august, când femei ruse au fost văzute atacând poziții în apropiere de Pokrovsk și Ceasiv Iar.

Încă de la sfârșitul lunii mai 2024, Rusia a eliberat un grup de femei din închisori pentru a participa la ostilități în Ucraina, a raportat The New York Times (NYT) în iunie 2024, citând foști deținuți care rămân în contact cu cei care sunt încă închiși.

Potrivit relatărilor lor, recrutorii au luat mai multe femei dintr-o închisoare din apropierea orașului Sankt Petersburg. Cu toate acestea, nu era clar dacă eliberarea lor a fost un incident izolat, un program pilot sau începutul unei campanii de recrutare mai ample.

Raportul menționa că recrutorii au început să viziteze închisorile pentru femei din partea europeană a Rusiei în toamna anului 2023, oferind deținutelor contracte pe un an pentru a servi ca lunetiști, medici și operatori radio pe linia frontului.

NYT a raportat că doar aproximativ 40 dintre cei 400 de prizonieri ai coloniei au fost de acord la momentul respectiv. Li s-a promis grațierea și un salariu de aproximativ 2.000 de dolari pe lună – aproximativ de zece ori mai mult decât salariul minim din Rusia.

Foști prizonieri au declarat că multe femei au ales să meargă pe front în parte din cauza condițiilor dure și inumane din închisorile rusești.

Citește și:

Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis cubanezi să lupte în Ucraina, dar chiar ele au ajuns pe front

O brigadă militară ucraineană a publicat un videoclip șocant, în care apar femei ruse luptând în unități de asalt din prima linie

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
robert negoita
5
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digi Sport
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
antena antene telefonie mobila 5gshutterstock_750428755
Pe urmele radiațiilor: mai multe instituții au cumpărat teste pentru...
mașina tinerilor impuscati in masina din harghita
Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți împușcați...
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra...
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, despre legea pensiilor magistraților: Dacă și a doua...
Ultimele știri
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației
Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi
Trump spune că un donator a oferit 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militarilor în timpul crizei bugetare din SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Premierul belgian Bart De Wever
De ce a blocat premierul Belgiei planul „nebunesc” al UE de a da un împrumut Ucrainei de 140 de miliarde de euro din activele ruseşti
volodimir zelenski-regele charles-windsor-octombrie 2025
Volodimir Zelenski, întâlnire cu regele Charles la Windsor. Președintele ucrainean participă și la o reuniune a „Coaliției de voință”
initiativa-cadou pentru putin
„Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova
rachete-razboi nuclear
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace și garanții de securitate: ce s-ar întâmpla dacă s-ar reînarma
Scenă din Ucraina ocupată
În Donețk, soldații ruși au executat o familie în propria casă. „Un masacru ce cele comise de Gestapo”
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Fanatik.ro
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Ce pensie vei avea în 2030 dacă azi câștigi 3.000, 5.000 sau 7.000 lei. Simulare completă
Digi FM
Ce arată necropsia celor doi tineri găsiți morți într-o mașină. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Digi Sport
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
Pro FM
Cum se simte fiul lui Kamara la 11 ani. Leon s-a născut cu paralizie cerebrală și încă are nevoie de operații...
Film Now
Orlando Bloom, dornic să-și refacă viața după despărțirea de Katy Perry. Actorul a fost surprins în compania...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat a fost mușcat de un câine în timpul unui maraton. Videoclipul a devenit viral
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...