Conform mișcării partizane Atesh, comandamentul rus formează trupe de asalt compuse din femei pentru a compensa pierderile grele suferite în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează Kyiv Post.

Potrivit agenților Atesh infiltrați în forțele ruse, comandamentul Regimentului 506 de pușcași motorizați a început să recruteze femei în unitățile de asalt din cauza pierderilor grele de personal.

„Acest lucru arată că ocupanții și-au epuizat rezerva de mercenari și soldați contractuali și sunt gata să sacrifice pe oricine, transformând femeile în carne de tun”, se arată în raportul publicat pe Telegram.

De asemenea, Atesh adaugă că, pe lângă rolurile de asalt, femeile sunt folosite pentru misiuni de infiltrare. Dacă un asalt eșuează, li se ordonă să se schimbe în haine civile și să efectueze recunoașteri, dându-se drept localnici.

„Sursele noastre confirmă că nu există cale de întoarcere pentru aceste femei. Viețile lor depind exclusiv de «milă» comandanților lor, care poate fi câștigată într-un singur mod. Armata rusă și-a pierdut complet busola morală”, continuă raportul.

Statul Major General al Ucrainei a raportat 120 de ciocniri armate în ultimele 24 de ore, Rusia fiind cea mai activă în vecinătatea orașului Pokrovsk, unde forțele ucrainene au respins 39 de atacuri în apropierea a 13 așezări.

Recent, un grup de sabotaj ruș a pătruns în centrul orașului Pokrovsk, ucigând mai mulți civili înainte de a fi eliminat de trupele ucrainene într-o gară. În ciuda bombardamentelor continue, civilii rămân în oraș, au declarat oficialii locali.

Brigada mecanizată separată nr. 110 a publicat luni, 20 octombrie, un videoclip în care se arată eliminarea a două femei ruse trimise să atace pozițiile ucrainene. Sursa citată nu a putut verifica în mod independent autenticitatea imaginilor.

„Rușii aruncă femeile în furtună. Brigada 110, împreună cu camarazii noștri din Brigada 154 de pușcași motorizați, au identificat și eliminat două ocupante”, se arată în postare.

Incidente similare au fost raportate în iulie și august, când femei ruse au fost văzute atacând poziții în apropiere de Pokrovsk și Ceasiv Iar.

Încă de la sfârșitul lunii mai 2024, Rusia a eliberat un grup de femei din închisori pentru a participa la ostilități în Ucraina, a raportat The New York Times (NYT) în iunie 2024, citând foști deținuți care rămân în contact cu cei care sunt încă închiși.

Potrivit relatărilor lor, recrutorii au luat mai multe femei dintr-o închisoare din apropierea orașului Sankt Petersburg. Cu toate acestea, nu era clar dacă eliberarea lor a fost un incident izolat, un program pilot sau începutul unei campanii de recrutare mai ample.

Raportul menționa că recrutorii au început să viziteze închisorile pentru femei din partea europeană a Rusiei în toamna anului 2023, oferind deținutelor contracte pe un an pentru a servi ca lunetiști, medici și operatori radio pe linia frontului.

NYT a raportat că doar aproximativ 40 dintre cei 400 de prizonieri ai coloniei au fost de acord la momentul respectiv. Li s-a promis grațierea și un salariu de aproximativ 2.000 de dolari pe lună – aproximativ de zece ori mai mult decât salariul minim din Rusia.

Foști prizonieri au declarat că multe femei au ales să meargă pe front în parte din cauza condițiilor dure și inumane din închisorile rusești.

Editor : A.M.G.