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MAI cere Ucrainei să transmită notificări în situaţii care pot fi periculoase pentru România

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O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Foto: Captură video Digi24

Autorităţile române au solicitat autorităţilor ucrainene să transmită notificări de îndată în situaţii care pot genera riscuri la adresa României, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, vineri, potrivit Agerpres. 

Totodată, miniştrii Apărării şi de Interne au solicitat omologilor ucraineni o consultare în sistem videoconferinţă.

„Imediat după identificarea dronei (în Portul Constanţa), MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat - două în larg şi a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât şi din datele obţinute de autorităţile române”, arată sursa citată.

Pentru intervenţia de la Constanţa au acţionat cadrele MAI, MApN şi SRI, care au acţionat pentru evacuarea populaţiei, izolarea perimetrului, restricţionarea traficului, cercetarea la faţa locului.

„Prin Centrul Naţional de Conducere Integrată de la MAI s-a asigurat cooperarea între Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Apărării Naţionale”, se precizează în comunicat.

După dubla confirmare că toate cele patru drone ucrainene s-au autodistrus şi nu mai reprezintă vreun pericol, măsurile de evacuare a populaţiei au fost oprite.

Editor : C.L.B.

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