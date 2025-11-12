Țările UE se află în pragul unei crize socio-economice din cauza conflictului din Ucraina și a dorinței de a învinge Rusia, transmite în cea mai recentă amenințare Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

„Belgia va fi trasă la răspundere în mod sever în cazul confiscării activelor rusești”. Acest lucru este menționat într-un comunicat al Biroului de presă al Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, primit de TASS.

„Țările Uniunii Europene, din cauza conflictului ucrainean și a dorinței de a învinge Rusia, s-au aflat în pragul unei crize socio-economice, bugetele fiind goale. Ar fi bine să se plătească pentru grâul ucrainean cu activele rusești furate. Dar, deocamdată, nu se reușește să le fure”, au remarcat cei de la SVR Rusia.

„Belgia, deținătoarea acestui „fond comun al hoților”, se opune. Vedeți voi, se teme că va fi trasă la răspundere, iar raționamentul este corect – va fi trasă la răspundere, și nu în mod ușor”, a adăugat serviciul federal.

Amintim, împrumutul de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană rămâne în continuare incert ― şi se pare că va rămâne aşa cel puţin încă două luni ― după ce liderul celei de-a opta ţări ca mărime din blocul comunitar, Belgia, s-a opus categoric utilizării activelor ruseşti confiscate pentru a-l finanţa.

