Veniturile Rusiei din petrol și gaze ar putea scădea cu 35% în ultimul an

Data publicării:
Veniturile statului rus din petrol și gaze ar putea scădea cu 35% în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 520 de miliarde de ruble (aproximativ 5,7 miliarde de euro), a raportat luni Reuters.

Veniturile din petrol și gaze au fost cea mai importantă sursă de lichidități pentru finanțarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, reprezentând un sfert din veniturile totale ale bugetului federal, scrie TVP World.

Veniturile vor scădea cu 7,4% în această lună față de octombrie. Pentru primele 11 luni ale anului, se estimează că veniturile vor scădea cu 22%, până la 8 trilioane de ruble (88 de miliarde de euro).

Ministerul Finanțelor din Rusia planificase inițial să obțină 10,94 trilioane de ruble (121 miliarde de euro) din vânzările de petrol și gaze în 2025, dar luna trecută a revizuit în jos această estimare la 8,65 trilioane (96 miliarde de euro) de ruble.

Ministerul urmează să publice estimările oficiale pentru luna noiembrie pe 3 decembrie.

Reuters afirmă că principalul motiv al scăderii veniturilor de la an la an este că prețul petrolului rusesc a scăzut, în timp ce moneda locală s-a apreciat.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, prețul petrolului rusesc în scopuri fiscale a scăzut la 57,3 dolari (49,7 euro) pe baril, de la 68,3 dolari (59,3 euro) în perioada 2024.

În același timp, rubla s-a apreciat la 81,1 per dolar, de la 91,7 în perioada ianuarie-noiembrie 2024.

Însă mai mulți factori au afectat capacitatea Rusiei de a obține venituri din vânzările de petrol și gaze.

Trezoreria SUA a declarat săptămâna trecută că sancțiunile impuse companiilor ruse Rosneft și Lukoil „au efectul scontat de a reduce veniturile Rusiei prin scăderea prețului petrolului rusesc și, prin urmare, capacitatea țării de a-și finanța efortul de război împotriva Ucrainei”.

Între timp, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești au dus la o scădere de 20% a producției de petrol a Moscovei în acest an, chiar dacă aceasta a reușit să exploateze capacitatea de rafinare de rezervă pentru a minimiza impactul global.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Kievul plănuiește atacuri mai adânci în teritoriul rus decât cele lansate până acum, adăugând că industria petrolieră a vecinului său „plătește un preț tangibil pentru război – și va plăti și mai mult”.

 

