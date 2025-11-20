Live TV

Vladimir Putin, încântat de un robot dansator, la câteva zile după ce o altă mașinărie s-a prăbușit pe scenă în momentul prezentării

Data publicării:
putin robot

Președintele rus Vladimir Putin a inspectat miercuri un robot umanoid dansator la o expoziție din Moscova, în timp ce gărzile de corp ale Kremlinului stăteau în apropiere pentru a se asigura că liderul rus nu va fi rănit în cazul unei defecțiuni, scrie The Times.

Spectacolul robotului controlat cu ajutorul cu inteligenței artificiale a fost organizat de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, și difuzat la televiziunea de stat. Demonstrația a avut loc la scurt timp după ce zeci de oameni au fost uciși de un atac cu drone și rachete rusești în vestul Ucrainei.

„Numele meu este Green”, i-a spus robotul lui Putin. „Sunt primul robot umanoid rus cu inteligență artificială încorporată. Asta înseamnă că nu sunt doar un program pe un ecran, ci o întruchipare fizică a tehnologiei.”

Acesta a adăugat: „Peste 40 de motoare și numeroși senzori îmi permit să mă mișc lin, să-mi mențin echilibrul cu încredere și să interacționez în siguranță cu oamenii.”

Vocea mașinăriei i-a spus lui Putin că dorește să-i prezinte noul dans și a cerut unui asistent virtual să pornească „piesa” sa preferată, folosind cuvântul în limba engleză. Robotul a dansat apoi energic pe o melodie folk-pop în limba rusă.

„Foarte frumos. Mulțumesc”, a spus Putin, înainte de a-și continua turul împreună cu gărzile sale de corp ușurate că niciun incident nu a avut loc.

Acum câteva zile, un alt robot rus pe bază de inteligență artificială, numit Aidol, a fost ridiculizat când a căzut cu fața în jos în timpul unui eveniment la Moscova. Un critic a glumit că Rusia a inventat primul „robot alcoolic” din lume.

Lui Putin i s-a prezentat și unul dintre bancomatele inteligente de nouă generație care, potrivit Sberbank, pot oferi clienților un rezumat al stării lor de sănătate pe baza pulsului și a tensiunii arteriale. Cu toate acestea, liderul rus, a cărui sănătate a făcut obiectul unor speculații frecvente în ultimii ani, a refuzat să încerce dispozitivul.

„Recent am făcut controlul medical anual”, a spus el. „A durat două zile și jumătate, inclusiv o noapte petrecută la clinică. Slavă Domnului, totul este în regulă.”

