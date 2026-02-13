Friedrich Merz știe când se va sfârși războiul din Ucraina, dar avertizează: „Nu am ajuns încă acolo”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, că este „gata să discute” cu liderii ruşi, dar spune că Rusia nu este încă pregătită pentru discuţii „serioase” privind un armistiţiu în Ucraina şi un acord de pace.

Întrebat la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen despre dorinţa declarată a preşedintelui francez Emmanuel Macron de a relua dialogul cu Vladimir Putin, în mare parte întrerupt din cauza războiului din Ucraina, cancelarul german a răspuns: „Dacă acest lucru aduce vreun beneficiu, suntem gata să discutăm”.

„Dar, după cum puteţi vedea în cazul părţii americane, Rusia nu este încă dispusă să aibă o discuţie serioasă”, a adăugat el, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Trebuie să accepte concesii, trebuie să fie dispuşi să discute despre un armistiţiu şi apoi despre un acord de pace”, a insistat el.

Potrivit lui Friedrich Merz, războiul din Ucraina, care este pe cale să intre în al cincilea an, „se va încheia doar odată ce Rusia va fi epuizată, cel puţin economic, dacă nu militar”.

„Ne apropiem de acel moment, dar nu am ajuns încă acolo”, a precizat el.

Macron a vorbit despre reluarea dialogului

Emmanuel Macron spune din decembrie că a venit momentul ca europenii să ia în considerare reluarea dialogului cu Vladimir Putin, mai ales că Statele Unite sub Donald Trump au reluat schimburile la cel mai înalt nivel. La începutul lunii februarie, preşedintele francez şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a pregăti terenul pentru un viitor apel către liderul de la Kremlin.

Dar el a avertizat, de asemenea, joi că această discuţie telefonică nu este iminentă.

„Cred că trebuie să ne concentrăm acum asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem”, a explicat Emmanuel Macron, care insistă că doreşte să se coordoneze cu alţi lideri europeni şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Posibilitatea unui apel comun către Vladimir Putin, făcut de preşedintele francez şi cancelarul german, este discutată la Paris.

