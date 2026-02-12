Macron spune că liderii europeni trebuie să pregătească împreună reluarea dialogului cu Putin. „Nu este o chestiune de zile”

Preşedintele francez Emmanuel Macron spune că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între liderii europeni.

„Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc”, a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia.

„Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem”, a adăugat el.

Preşedintele francez anunţase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această discuţie cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită „între europeni” pentru a putea, „la momentul potrivit, să fim pregătiţi”, a spus Macron.

„Ce vrem noi? Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina, dar vrem de asemenea lucruri pentru europeni”, a completat preşedintele francez.

El a enumerat, printre priorităţi, „chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate”.

Emmanuel Macron evocase deja, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii, reluarea dialogului cu preşedintele rus, pledând ca aceasta să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulţi interlocutori”.

Editor : M.B.