Live TV

Video&Foto „Vor fi pregătiți”. Rusia a deschis o școală în Krasnodar pentru a-i învăța pe copii cum să utilizeze dronele de război

Data actualizării: Data publicării:
Drone de atac rusești,
Drone de atac rusești, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Orașul rus Krasnodar a deschis prima școală extracurriculară din țară dedicată învățării adolescenților asamblarea și pilotarea dronelor, a anunțat primarul Yevgeny Naumov. Noua instituție, numită Dobro i Nebo („Bunătate și cer”), primește finanțare de la Biroul Guvernatorului Krasnodar și oferă instruire gratuită în construirea dronelor, pilotarea și imprimarea 3D, anunță Meduza.

„Elevii se vor antrena pe drone reale și simulatoare”, a spus Naumov. „Vor dobândi experiență practică, foarte căutată, încă din timpul școlii. Printre instructori se numără formatori experimentați și participanți la „operațiunea militară specială”.

Directoarea școlii, Anna Potynga, a respins acuzațiile că programul are ca scop militarizarea tinerilor.

„Abilitățile de pilotare a dronelor sunt valoroase în viața civilă”, a declarat ea într-un interviu. „Desigur, apărarea patriei este importantă, dar am prefera totuși ca acești copii să-și folosească abilitățile în scopuri pașnice. Dacă va fi vreodată necesar, însă, după cum se spune, vor fi pregătiți”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Programul este deschis elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și va dura aproximativ opt luni. Potrivit lui Potynga, participanților li se vor arăta și drone ucrainene descrise ca „trofee” care au fost „aduse de pe front de băieții noștri”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Și o țară NATO a inaugurat prima școală de drone pentru copii și adulți. Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat, în luna septembrie a acestui an, prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters.

Citește și Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
A început ”revoluția”: omul ”de 50.000.000 €”, așteptat în România
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul ”de 50.000.000 €”, așteptat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan face declarații la summitul din Cophenhaga. Anunț crucial...
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM...
militari sua nato deveselu
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când...
Ultimele știri
România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări”
Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute
De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare coșmar al său
sarcofagul de la cernobil
Pană de curent la centrala de la Cernobîl, din cauza unui atac rusesc. Zelenski: Rusia creează în mod intenționat un risc radiologic
Chairman of the Nova Kakhovka Council Vladimir Leontyev, 61, was killed in a Ukrainian Armed Forces drone attack on the Kherson region.
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb susține planul UE de înghețare a activelor rusești. Anunț despre Trump
sediul băncii Raiffeisen din Moscova, Rusia
Moscova vrea să mențină o punte financiară esențială spre Occident: Raiffeisen nu-și poate vinde o participație la divizia din Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...