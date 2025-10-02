Orașul rus Krasnodar a deschis prima școală extracurriculară din țară dedicată învățării adolescenților asamblarea și pilotarea dronelor, a anunțat primarul Yevgeny Naumov. Noua instituție, numită Dobro i Nebo („Bunătate și cer”), primește finanțare de la Biroul Guvernatorului Krasnodar și oferă instruire gratuită în construirea dronelor, pilotarea și imprimarea 3D, anunță Meduza.

„Elevii se vor antrena pe drone reale și simulatoare”, a spus Naumov. „Vor dobândi experiență practică, foarte căutată, încă din timpul școlii. Printre instructori se numără formatori experimentați și participanți la „operațiunea militară specială”.

Directoarea școlii, Anna Potynga, a respins acuzațiile că programul are ca scop militarizarea tinerilor.

„Abilitățile de pilotare a dronelor sunt valoroase în viața civilă”, a declarat ea într-un interviu. „Desigur, apărarea patriei este importantă, dar am prefera totuși ca acești copii să-și folosească abilitățile în scopuri pașnice. Dacă va fi vreodată necesar, însă, după cum se spune, vor fi pregătiți”.

Programul este deschis elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și va dura aproximativ opt luni. Potrivit lui Potynga, participanților li se vor arăta și drone ucrainene descrise ca „trofee” care au fost „aduse de pe front de băieții noștri”.

Și o țară NATO a inaugurat prima școală de drone pentru copii și adulți. Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat, în luna septembrie a acestui an, prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters.

