Foto Calea ferată din Ucraina, noua țintă a Rusiei. Cel puțin patru oameni au fost uciși în ultimul atac cu drone al armatei lui Putin

Data publicării:
odesa
Rusia a bombardat, din nou, regiunea Odesa. Sursa foto: X

Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 25 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 2 octombrie.

Atacurile demonstrează strategia continuă a Rusiei de a viza infrastructura civilă pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei, în timp ce Moscova continuă să respingă apelurile la un armistițiu necondiționat.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat peste noapte 86 de drone de atac și drone momeală de tip Shahed. Apărarea aeriană a interceptat 53 dintre drone, dar 31 de drone au lovit totuși șase locații.

În regiunea Harkov, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit 15, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov. Șase așezări din regiune au fost atacate.

În regiunea Donețk, o persoană a fost ucisă și alta rănită, potrivit guvernatorului Vadim Filashkin.

În regiunea Herson, au fost înregistrate încă două decese și patru răniți după ce un atac rus a vizat infrastructura critică și socială, avariind un bloc de apartamente și 10 case, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

O persoană a fost rănită și în regiunea Odesa, în urma atacului Rusiei asupra infrastructurii feroviare, a declarat viceprim-ministrul pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba.

În regiunea Sumî, trei persoane au fost rănite în urma celor 118 atacuri ale forțelor ruse asupra a 43 de localități, a raportat guvernatorul Oleh Hryhorov.

În regiunea Zaporojia, un bărbat de 73 de ani a fost rănit în urma atacurilor rusești, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, forțele ruse au lansat 587 de atacuri asupra a 13 localități din regiune.

Editor : A.R.

