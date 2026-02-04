Live TV

Cucerirea estului Ucrainei ar costa Moscova 800.000 de soldați, susține Volodimir Zelenski. Câți ucraineni au murit pe front

Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit pentru postul de televiziune France 2 numărul soldaților ucraineni uciși pe câmpul de luptă. Totodată, liderul de la Kiev a apreciat că Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldaţi pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care doreşte să îl anexeze, relatează Reuters și AFP.

„În Ucraina, numărul oficial al soldaților uciși pe câmpul de luptă – fie profesioniști, fie recruți – este de 55.000”, a declarat liderul de la Kiev într-un interviu preînregistrat și difuzat miercuri.

„Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre”, a mai spus el. „Le va trebui cel puţin doi ani, cu un avans foarte lent. În opinia mea, nu vor rezista atât de mult”, a mai estimat liderul ucrainean, conform traducerii declaraţiilor sale la postul de televiziune France 2.

Președintele ucrainean, ale cărui declarații au fost traduse în franceză, a adăugat că, pe lângă acest număr de victime, există un „număr mare de persoane” considerate oficial dispărute.

Amintim că o nouă rundă de negocieri în prezenţa americanilor s-a deschis la Abu Dhabi pentru a încerca să se pună capăt războiului. Dar, la scurt timp după deschiderea acesteia, Kremlinul a insistat din nou ca Ucraina să accepte cererile sale, în special retragerea ucraineană din regiunea estică Doneţk, întărind îndoielile cu privire la şansele de succes ale acestor eforturi diplomatice, care sunt în desfăşurare de luni de zile sub impulsul preşedintelui american Donald Trump.

Rolul preşedintelui american este crucial, a repetat miercuri Volodimir Zelenski. „Putin se teme doar de Trump”, a subliniat el.

Donald Trump „ştie că are un mijloc de presiune prin economie, prin sancţiuni, prin armele pe care ni le-ar putea transfera dacă nu vrea să implice direct în armata americană. Prin intermediul armatei noastre, el poate menţine această presiune asupra lui Putin”, a afirmat liderul de la Kiev.

„Preşedintele american vrea să pună capăt acestui război prin compromisuri. Am susţinut propunerile sale, dar nu poate exista niciun compromis în ceea ce priveşte problema propriei noastre suveranităţi”, a insistat el.

Şeful statului ucrainean a avertizat că preşedintele rus „nu se teme de europeni”, exprimând în acelaşi timp recunoştinţa Ucrainei faţă de europenii care sprijină Kievul prin furnizarea de echipamente, ajutor economic şi sprijin diplomatic.

„Pentru că europenii trăiesc într-o lume minunată şi sigură, pe care au construit-o ei înşişi în mod echitabil, prin economia, munca lor”, a remarcat el. „Este o lume complet diferită. În Europa, viaţa e cool, e plăcută (...), dar astăzi e foarte clar că, dacă Ucraina nu-l opreşte pe Putin, el va invada Europa”, a afirmat el.

