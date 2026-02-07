Live TV

Disputa Crimeii revine în prim-plan: Zelenski acuză Rusia că face presiuni asupra SUA pentru recunoașterea anexării

Ukrainian President Zelenskyy
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu-și va reconsidera poziția, care va rămâne neschimbată: Crimeea aparţine Ucrainei. Foto: Profimedia
Limite constituționale
ONU respinge argumentul Rusiei privind autodeterminarea
Anexarea și conflictul în curs

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Moscova dorește recunoașterea Crimeii ca teritoriu rus de către SUA, o cerere pe care Kievul nu o va accepta niciodată, deoarece contravine Constituției Ucrainei. Potrivit Kyiv Post, Zelenski le-a spus jurnaliștilor că Moscova înțelege faptul că Ucraina nu va recunoaște pretențiile Rusiei asupra peninsulei, dar încearcă totuși să promoveze această chestiune la nivel internațional: „Cred că Rusia trimite cel mai probabil un semnal Americii să recunoască Crimeea”.

Limite constituționale

Zelenski a subliniat că orice acord pentru încheierea războiului trebuie să fie stabil și demn, avertizând împotriva soluțiilor care ar legitima agresiunea rusă și ar pune bazele unui conflict viitor.

„Sfârșitul războiului trebuie să fie demn și stabil, fără a crea noi riscuri de război prin recompensarea agresorului”, a spus el.

El a adăugat că Ucraina nu va sprijini niciun acord care încalcă legea sa fundamentală.

„Spunem pur și simplu că, dacă cineva dorește să rezolve probleme care ne privesc și care contravin Constituției Ucrainei sau legislației ucrainene, Ucraina nu va sprijini astfel de acorduri”, a declarat președintele.

Conform Constituției Ucrainei, Crimeea este o parte inseparabilă a țării, ceea ce face ca orice recunoaștere formală a anexării de către Rusia să fie imposibilă din punct de vedere legal pentru Kiev.

ONU respinge argumentul Rusiei privind autodeterminarea

Declarațiile președintelui ucrainean vin în contextul eforturilor reînnoite ale Rusiei de a prezenta ocuparea teritoriilor ucrainene ca un exercițiu de autodeterminare.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a respins în mod explicit acest argument. Răspunzând la întrebările unui jurnalist rus în cadrul unei conferințe de presă, Guterres a afirmat că principiul autodeterminării nu poate fi aplicat în cazul Crimeii sau al Donbasului.

„Există două principii importante”, a declarat Guterres. „Primul principiu este integritatea teritorială a statelor. Celălalt principiu este autodeterminarea popoarelor.”

El a menționat că, pe baza concluziilor biroului juridic al ONU, condițiile necesare pentru autodeterminare nu sunt îndeplinite în Crimeea sau Donbas, ceea ce înseamnă că integritatea teritorială a Ucrainei are prioritate.

Mass-media de stat rusă a raportat că Moscova a încercat să facă paralele între ocuparea teritoriilor ucrainene și dezbaterile privind Groenlanda și a ridicat problema în fața ONU în încercarea de a-și legitima pretențiile.

Anexarea și conflictul în curs

Rusia a anexat Crimeea în 2014, în urma unei preluări militare și a unui referendum larg condamnat, o mișcare respinsă de Ucraina și de majoritatea comunității internaționale. De la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, Crimeea a rămas un centru strategic cheie pentru forțele navale și aeriene ruse.

Kievul a declarat în repetate rânduri că peninsula este o țintă militară legitimă și a efectuat atacuri împotriva aerodromurilor, bazelor logistice și infrastructurii energetice rusești din această zonă, ca parte a campaniei sale mai ample de degradare a capacităților militare ale Rusiei.

Volodimir Zelenski a afirmat în mod constant că integritatea teritorială a Ucrainei nu este negociabilă, subliniind că orice acord de pace care ar impune recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia ar fi inacceptabil pentru Kiev.

Primul schimb de prizonieri Rusia - Ucraina din acest an. Câți oameni a eliberat fiecare parte

