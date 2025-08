O sabie laser folosită de personajul Darth Vader în filmele originale seria „Star Wars” a fost expusă la Londra înaintea unei licitaţii la care ar putea fi adjudecată pentru câteva milioane de dolari.

Sabia laser, folosită în bătăliile epice din „The Empire Strikes Back” (1980) şi „Return Of The Jedi” (1983) ar putea fi vândută cu 3 milioane de dolari, potrivit estimărilor, relatează miercuri DPA/PA Media, scrie Agerpres.

Sabia va fi scoasă la vânzare într-o licitație care va include peste o mie de loturi de recuzită şi costume folosite în filme, a căror valoare totală este estimată la 10 milioane de dolari.

Sabia lui Darth Vader folosită în mai multe filme din seria „Star Wars” / Profimedia Images.

Printre articolele cele mai importante scoase la licitaţie se numără costumul de Spider-Man purtat de Tobey Maguire în filmul omonim cu supereroi din 2002 şi costumul purtat de Michael Keaton în „Batman”, din 1989.

De asemenea, vor fi scoase la licitaţie un scut al personajului Captain America utilizat de actorul Chris Evans în filmul „Avengers: Age Of Ultron” (2015), masca lui Ryan Reynolds din „Deadpool” (2016), un costum purtat de actriţa Jane Fonda în lungmetrajul „Barbarella” (1968) şi un bici, o curea şi un toc de pistol din filmul „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989), cu Harrison Ford.

De asemenea, mai multe obiecte de recuzită din seria „Harry Potter” vor fi, de asemenea, scoase la licitaţie, inclusiv semnul de pe Peronul 9 3/4, care s-ar putea vinde cu până la 40.000 de dolari, şi bagheta lui Daniel Radcliffe din „Prisoner Of Azkaban”.

Clacheta cu „dinţi de rechin”, folosită la turnarea filmului „Jaws” (1975) al lui Steven Spielberg, de la a cărei lansare se împlinesc anul acesta 50 de ani, va fi, de asemenea, scoasă la licitaţie, valoarea sa fiind estimată la 40.000 - 80.000 de dolari.

Sabia laser din „Star Wars” a fost expusă, miercuri, într-o expoziţie privată la Londra, înaintea licitaţiei Propstore din Los Angeles, SUA, care va avea loc între 4 şi 6 septembrie.

