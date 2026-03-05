Șase jucători misterioși au pariat pe atacurile SUA-Israel în Iran și au câștigat peste un milion de dolari

Cu doar câteva ore înainte ca SUA și Israelul să lanseze operațiunea împotriva Iranului, șase conturi au fost create pe platforma online de pariuri Polymarket. Cei șase jucători au câștigat peste un milion de dolari în bitcoin pariind că atacurile vor fi lansate până sâmbătă. O firmă de investigații online a raportat prezența unor „informații suspecte din interior”, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o scurgere de informații din partea administrației americane, relatează New York Times.

Polymarket a înregistrat un volum de tranzacționare de 529 de milioane din predicțiile privind atacurile asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie 2026. Pariurile au fost legate de posibilitatea ca rachetele americane să lovească teritoriul iranian. Platforma operează într-o zonă gri de reglementare - interzisă din punct de vedere tehnic pentru utilizatorii americani, dar ușor accesibilă prin VPN.

Un cont, supranumit „Magamyman”, a acumulat 431.146 de dolari după ce a plasat un pariu crucial cu doar 71 de minute înainte ca anunțul despre atac să fie făcut public. Potrivit firmei de analiză Bubblemaps, acest trader a convertit 87.000 de dolari în peste o jumătate de milion de dolari atunci când cotele pieței erau de doar 17%, ceea ce sugerează că majoritatea participanților credeau că o acțiune militară era puțin probabilă.

Un alt cont misterios, „Curseaaaaaaa”, a acumulat 757.000 de dolari cu un singur pariu.

Toate cele șase conturi suspecte au fost create chiar înainte de atacuri, ceea ce ridică suspiciunea unei operațiuni coordonate.

Mai mulți democrați din SUA au lansat acuzații privind scurgeri de informații din cadrul administrației Trump.

„Cred că este probabil ca decizia privind războiul cu Iranul să fi fost luată de persoane care aveau un interes financiar pentru că pariaseră pe una dintre aceste piețe”, a spus senatorul democrat Chris Murphy.

„Este mai grav decât tranzacționarea de informații privilegiate”, a adăugat el, potrivit New York Times.

Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, a respins această sugestie.

„Singurul interes special care ghidează procesul decizional al administrației Trump este interesul superior al poporului american”, a spus el într-un comunicat.

„Este aproape imposibil să identificăm persoanele din spatele acestor conturi”, a spus Nicolas Vaiman, directorul executiv al Bubblemaps. În weekend, platforma de analiză a semnalat cele șase conturi de pe Polymarket care au câștigat în total 1,2 milioane de dolari pariind pe momentul atacului asupra Iranului. Este vorba despre conturi relativ noi, care au pariat în mod specific pe un atac asupra Iranului până sâmbătă.

Ar putea exista explicații benigne pentru cel puțin unele dintre tranzacțiile de vineri. Se știa că Trump ia în considerare o acțiune militară împotriva Iranului, iar cele două țări au purtat discuții joi pentru a încerca să evite un război. Pariorii ocazionali și-ar fi putut baza tranzacțiile pe astfel de informații publice, iar investitorii ar fi putut dori să se protejeze împotriva conflictului din regiune. De asemenea, traderii și-ar fi putut baza pariurile pe discuții de pe rețelele de socializare sau alte zvonuri.

Însă pariurile pe evenimentele mondiale au ridicat îngrijorări cu privire la manipularea din interior și riscurile pentru planificarea militară. În orele dinaintea capturării de către trupele americane a liderului venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie - o operațiune care a fost poate mai surprinzătoare decât atacul asupra Iranului - un utilizator Polymarket a plasat un pariu de 32.000 de dolari că Maduro va fi dat jos de la putere până la sfârșitul lunii ianuarie și a câștigat peste 400.000 de dolari.

Editor : M.B.