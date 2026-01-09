Live TV

Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine care nu explodează

Data publicării:
Mine terestre
Foto: Profimedia
„Dovezi convingătoare"

Procuratura din Ucraina afirmă că o firmă a livrat pe front mine de proastă calitate, care nu detonau în luptă, dar puteau exploda accidental atunci când erau manipulate de soldații ucraineni, scrie Kyiv Post.

O companie ucraineană contractată să fabrice mine terestre și antipersonal extrem de necesare pentru front a încasat aproape 3 miliarde de grivne (69,8 milioane de dolari) din banii contribuabililor și, în schimb, a trimis cantități mici de mine de teren care deseori nu funcționau și uneori explodau atunci când trupele le manipulau, a anunțat vineri un înalt oficial al forțelor de ordine din Kiev.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a declarat că biroul său a efectuat percheziții și a notificat zece persoane că sunt potențiali suspecți în acest caz, într-un comentariu însoțit de un videoclip publicat pe pagina sa personală de Facebook.

Principalele mass-media ucrainene au raportat că afirmațiile lui Kravchenko sunt credibile, dar că procedurile judiciare legate de acest caz nu au început încă. Conform statutului constituțional, Parchetul Ucrainei este organismul central al țării responsabil cu urmărirea penală.

Contractele însumau peste 360.000 de mine de diferite tipuri, care au fost sau urmau să fie furnizate armatei.

„Dovezi convingătoare”

Kravchehnko a declarat că biroul său a început să investigheze posibile fraude în îndeplinirea contractelor după ce a primit, la sfârșitul anului 2024, rapoarte privind o „penurie periculoasă” de mine de la mai multe unități de pe linia frontului și plângeri că minele livrate pe front funcționau defectuos. Procuratura Generală a găsit dovezi convingătoare că autorii au folosit o companie fictivă, fără experiență în producție, pentru a furniza mine defecte forțelor armate și, de asemenea, au delapidat plățile în avans pentru contracte pentru care nu au avut loc livrări, a spus el.

Dacă vor fi urmăriți penal, suspecții vor fi acuzați că au cauzat pierderi totale statului ucrainean în valoare de 2,994 miliarde de grivne (69,95 milioane de dolari), din care 571,3 milioane de grivne (13,29 milioane de dolari) din banii contribuabililor ucraineni au fost irosiți pe mine defecte livrate, iar 2,423 miliarde de grivne (56,36 milioane de dolari) au fost „însușite” de conducerea companiei pentru înființarea unei linii de producție care nu a fost niciodată pusă în funcțiune.

Înainte de vineri, cele mai mari cazuri de fraudă în contractele militare din Ucraina includeau un caz din 2024 privind livrarea a aproximativ 100.000 de proiectile de mortier defecte în valoare de aproximativ 40 de milioane de dolari către Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) și un caz din 2025 privind transferuri ilegale de fonduri de stat în valoare de 25-40 de milioane de dolari alocate pentru producția de uniforme militare.

Raportul nu a clarificat dacă minele antipersonal au fost sau nu utilizate efectiv în operațiuni de luptă. Dacă ar fi fost utilizate, acestea ar fi complicat și, posibil, compromis apărarea armatei ucrainene, care, de la sfârșitul anului 2024, a fost atacată în mare parte de grupuri de infanteriști ruși pe jos – exact amenințarea pe care mina de tip Claymore este concepută să o oprească.

 

