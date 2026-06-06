Oficiali germani văd o posibilă „fereastră de oportunitate pentru discuții cu Rusia”. Prima întâlnire ar putea avea loc curând

Din perspectiva Germaniei, procesul ulterior necesită o „busolă politică clară” și o „viziune clară”. Scopul este de a continua în acord cu Ucraina, cu cea mai mare coordonare posibilă între europeni și „cât mai coordonat posibil” cu SUA.

Se pare că Republica Federală Germania dorește să joace un rol decisiv. Ziarul Die Welt citează în reportajul său cercurile diplomatice de la Bruxelles: Günter Sautter, consilierul pe probleme de politică externă al cancelarului Friedrich Merz , s-ar putea întâlni cu consilierul pe probleme de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, în lunile următoare.

Zvonuri despre o întâlnire între reprezentanții lui Merz și cei ai lui Putin

Conform zvonurilor, ar fi prezenți și colegii lui Sautter din Franța și Marea Britanie. Locația: neutră și ferită de ochii publicului. Ar fi un eveniment remarcabil, deoarece ar fi diferit de strategia actuală de izolare a Rusiei, scrie focus.de.

Există însă opoziție. Polonia favorizează o abordare diferită. După cum a relatat Die Welt, Varșovia s-a pronunțat în favoarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Se pare că se confruntă și cu dificultăți în ceea ce privește acordul E3.

Ziarul citează un diplomat spunând: „De ce ar trebui Germania, dintre toate locurile, care sub foștii cancelari Schröder și Merkel a urmat o politică pro-rusă timp de ani de zile, să se angajeze acum în așa ceva?

„Oare un grup select dorește să negocieze și cu Rusia în numele Poloniei?”, continuă sursa citată.