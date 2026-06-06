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Oficiali germani văd o posibilă „fereastră de oportunitate pentru discuții cu Rusia”. Prima întâlnire ar putea avea loc curând

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friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Din articol
Europenii au fost recent doar pe tușă Zvonuri despre o întâlnire între reprezentanții lui Merz și cei ai lui Putin Polonia nu consideră Germania potrivită Critica lui Fischer: „Mai mult o dorință reală decât o evaluare realistă” Acțiuni preventive ca răspuns la schimbările politice interneProbleme? Rusia sub presiune: Economia și câmpul de luptă

Oficialii guvernului german vorbesc despre o posibilă „fereastră de oportunitate pentru discuții cu Rusia”. Circulă chiar informații despre o primă întâlnire la nivel înalt între reprezentanții lui Friedrich Merz și Vladimir Putin care ar putea avea loc în curând, scrie focus.de.

În ciuda intensificării luptelor din războiul din Ucraina, guvernul german presupune, aparent, că discuțiile cu Rusia despre încheierea războiului ar putea avea loc în curând. 

„Se deschide încet o fereastră pentru discuții între partea europeană și Rusia”, au declarat mai multe surse guvernamentale citate de mai multe media germane. „Cu toate acestea, luptele aprige din ultimele zile arată că probabil va dura nu săptămâni, ci luni.”

În prezent, sunt în desfășurare discuții cu privire la cine va conduce discuțiile pentru europeni. „Există indicii puternice că E3 va continua să joace un rol cheie”, potrivit unor surse citate în interviu. E3 se referă la Germania, Marea Britanie și Franța. 

Europenii au fost recent doar pe tușă

Grupul a fost deja implicat în discuții cu SUA și Ucraina anul trecut cu privire la eforturile de a pune capăt războiului. Și ar putea deveni din ce în ce mai important, pentru că eforturile americane de pace au stagnat. Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat recent că, dintr-o perspectivă americană, și alții ar putea încerca să pună capăt războiului din Ucraina. 

Din perspectiva Germaniei, procesul ulterior necesită o „busolă politică clară” și o „viziune clară”. Scopul este de a continua în acord cu Ucraina, cu cea mai mare coordonare posibilă între europeni și „cât mai coordonat posibil” cu SUA. 

Zvonuri despre o întâlnire între reprezentanții lui Merz și cei ai lui Putin

Se pare că Republica Federală Germania dorește să joace un rol decisiv. Ziarul Die Welt citează în reportajul său cercurile diplomatice de la Bruxelles: Günter Sautter, consilierul pe probleme de politică externă al cancelarului Friedrich Merz , s-ar putea întâlni cu consilierul pe probleme de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, în lunile următoare. 

Conform zvonurilor, ar fi prezenți și colegii lui Sautter din Franța și Marea Britanie. Locația: neutră și ferită de ochii publicului. Ar fi un eveniment remarcabil, deoarece ar fi diferit de strategia actuală de izolare a Rusiei, scrie focus.de.

Polonia nu consideră Germania potrivită

Există însă opoziție. Polonia favorizează o abordare diferită. După cum a relatat Die Welt, Varșovia s-a pronunțat în favoarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Se pare că se confruntă și cu dificultăți în ceea ce privește acordul E3.

Ziarul citează un diplomat spunând: „De ce ar trebui Germania, dintre toate locurile, care sub foștii cancelari Schröder și Merkel a urmat o politică pro-rusă timp de ani de zile, să se angajeze acum în așa ceva?

„Oare un grup select dorește să negocieze și cu Rusia în numele Poloniei?”, continuă sursa citată.

Critica lui Fischer: „Mai mult o dorință reală decât o evaluare realistă”

Experții privesc, de asemenea, aceste eforturi cu un ton critic. Un exemplu este Klemens Fischer, profesor de relații internaționale și geopolitică la Universitatea din Köln. 

„Putin nu a adresat niciodată în mod explicit o invitație la negocieri cu Europa”, a declarat el pentru FOCUS online. El consideră că ideea de a crea o „fereastră de oportunitate” este „mai degrabă o iluzie decât o evaluare realistă a situației”. 

Fischer consideră că scurgerile de informații din presă reprezintă o încercare strategică de a poziționa Europa pentru discuții. Cu toate acestea, el adaugă: „Chiar dacă o astfel de întâlnire ar avea loc, nu înseamnă că Rusia este pregătită să negocieze. Atâta timp cât SUA nu se retrag oficial din războiul din Ucraina, Washingtonul va rămâne principalul partener de negocieri al Moscovei.”

Acțiuni preventive ca răspuns la schimbările politice interneProbleme?

Fischer interpretează mișcarea E3 ca o reacție la problemele politice interne. Mandatul președintelui francez Emmanuel Macron expiră în 2027. Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă aproape zilnic cu solicitări de demisie. 

Și „Merz, în calitate de autoproclamat ministru de Externe la New York, tocmai a suferit o înfrângere catastrofală la vot”, a spus Fischer. Mai exact: la alegerile pentru un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, Germania a înregistrat un eșec, nu a obținut locul râvnit

Rusia sub presiune: Economia și câmpul de luptă

Situația de pe frontul ucrainean a contribuit probabil la optimismul unor reprezentanți europeni. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un grup de experți cu sediul în SUA, ai cărui experți publică în mod regulat analize despre război, a raportat recent pierderi teritoriale masive. 

Conform relatărilor, armata rusă a pierdut aproximativ 281 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în luna mai.

Forța ucraineană de sisteme fără pilot (USF) a anunțat recent că a desfășurat o campanie de atac la scară largă împotriva aeroportului Donețk ocupat de Rusia. Facilitățile de lansare pentru drone, vehicule și infrastructura logistică au fost distruse. 

Aceste afirmații nu au fost încă verificate independent. De asemenea, nu este clar dacă Moscova pregătește în prezent o ofensivă de vară. Există deja zvonuri în acest sens.

Cu toate acestea, Rusia se află și sub presiune economică. Economia țării s-a contractat în primul trimestru al anului 2026, conform mai multor relatări media concordante. Între timp, chiar și oficialii financiari ruși avertizează asupra consecințelor financiare ale războiului.

Bloomberg, citând propriile surse, a relatat că reprezentanții Ministerului Finanțelor rus și ai Băncii Centrale au avertizat Kremlinul că toate cheltuielile de război pun o presiune prea mare asupra bugetului. Experții intervievați de FOCUS online au subliniat un sentiment de deznădejde și teamă de declin care circulă în rândul populației ruse. 

Editor : M.C

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