Oficiali germani văd o posibilă „fereastră de oportunitate pentru discuții cu Rusia”. Prima întâlnire ar putea avea loc curând
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