Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia. Șase arbitri au fost arestați

Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a şase arbitri turci suspectaţi de implicare într-un vast scandal de pariuri, în momentul în care Federaţia Turcă de Fotbal îşi extinde ancheta la peste 1.000 de jucători, informează AFP.



Un judecător a decis, de asemenea, arestarea preşedintelui clubului Eyüpspor, un club din prima divizie turcă, în cadrul aceleiaşi anchete, scrie News.ro.

Unsprezece arbitri reţinuţi de vineri au fost eliberaţi luni sub control judiciar de către justiţia turcă, care anchetează în special suspiciuni de meciuri aranjate.

Cei şase arbitri trimişi în detenţie oficiau ca arbitri asistenţi în diviziile a treia şi a patra, potrivit site-ului Federaţiei Turce de Fotbal (TFF).

În paralel, TFF a anunţat luni seara convocarea în faţa consiliului său disciplinar a 1.024 de fotbalişti din ţară acuzaţi că au pariat pe meciuri, în ciuda interdicţiei care le este impusă.

Campionatele din diviziile a treia şi a patra ale ţării, în care joacă peste 900 dintre jucătorii acuzaţi, sunt suspendate pentru două săptămâni, a anunţat TFF, care intenţionează să organizeze o şedinţă extraordinară marţi.

Douăzeci şi şapte dintre jucătorii suspectaţi că au pariat joacă în prima divizie, printre care şi internaţionalul turc Eren Elmali, fundaş la Galatasaray.

Anchetă

Pe 27 octombrie, o anchetă a Federaţiei Turce de Fotbal asupra a 571 de arbitri din ligile profesionale de fotbal turce a revelat că 152 dintre aceştia, dintre care 22 activează în prima divizie, „pariau activ” pe meciuri.

TFF a suspendat imediat 149 de arbitri pentru perioade cuprinse între opt şi douăsprezece luni.

Într-un comunicat comun, aceşti arbitri au afirmat că niciunul dintre ei nu a pariat vreodată pe un meci pe care l-a arbitrat. Unii susţin, de asemenea, că pariurile lor datează din perioada în care erau arbitri amatori.

În 2011, un scandal fără precedent de meciuri aranjate în Turcia zguduit deja campionatele din prima şi a doua divizie, implicând în special marele club din Istanbul, Fenerbahçe.

