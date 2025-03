Scrisoarea lui Donald Trump a ajuns în Iran. Răspunsul Ayatollahului Ali Khamenei, privind un acord nuclear cu SUA

Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a respins miercuri oferta Statelor Unite pentru negocieri privind un acord nuclear, după ce un emisar din Emiratele Arabe Unite a înmânat o scrisoare din partea președintelui american Donald Trump care solicita astfel de discuții, conform Reuters.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că i-a trimis o scrisoare lui Khamenei, propunând negocieri nucleare, dar a avertizat, de asemenea, că „există două moduri în care Iranul poate fi gestionat: militar sau printr-un acord”. Scrisoarea a fost înmânată miercuri ministrului de externe iranian Abbas Araqchi de către Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite.

În timp ce Araqchi și Gargash se întâlneau, Khamenei a declarat unui grup de studenți că oferta lui Trump pentru negocieri este „o înșelăciune”, au relatat mass-media de stat.

„Când știm că nu vor respecta acordul, care este rostul negocierilor? Prin urmare, invitația la negocieri... este o înșelăciune a opiniei publice”, a fost citat Khamenei de presa de stat. Khamenei a spus că nu a văzut încă scrisoarea.

Khamenei a declarat că negocierea cu administrația Trump, despre care a spus că are cerințe excesive, „va înăspri sancțiunile și va crește presiunea asupra Iranului”.

În 2018, Trump a retras SUA din acordul nuclear al Iranului din 2015 cu marile puteri și a reimpus sancțiuni care au afectat grav economia Iranului. Teheranul a reacționat un an mai târziu, încălcând restricțiile nucleare ale acordului. Khamenei, care are cuvântul final în chestiunile de stat iraniene, a declarat săptămâna trecută că Teheranul nu va fi intimidat să intre în negocieri sub amenințări.

Deși a lăsat deschisă posibilitatea unui pact nuclear cu Teheranul, Trump a reinstaurat campania de „presiune maximă” pe care a aplicat-o în primul său mandat pentru a izola Iranul de economia globală și pentru a reduce exporturile sale de petrol aproape de zero.

E.A.U., unul dintre partenerii cheie ai Washingtonului în materie de securitate în Orientul Mijlociu și gazdă a trupelor americane, menține de asemenea relații calde cu Teheranul. În ciuda tensiunilor din trecut, legăturile comerciale și economice dintre cele două țări au rămas puternice, iar Dubaiul a fost un hub comercial esențial pentru Iran de peste un secol.

Amenințări nucleare

Iranul a negat de mult timp că dorește să dezvolte o armă nucleară. „Dacă am vrea să construim arme nucleare, Statele Unite nu ar putea să ne oprească. Noi înșine nu ne dorim acest lucru”, a declarat Khamenei.

Cu toate acestea, stocul de uraniu îmbogățit al Iranului până la 60% puritate, aproape de nivelul de aproximativ 90% pentru arme nucleare, a crescut, a raportat Agenția Internațională pentru Energie Atomică luna trecută.

Dușmanul de moarte al Iranului, Israelul, a amenințat că va ataca instalațiile nucleare iraniene dacă diplomația nu reușește să țină sub control ambițiile nucleare ale Teheranului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luna trecută, după întâlnirea cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, că Israelul și Statele Unite sunt hotărâte să împiedice ambițiile nucleare ale Iranului și influența acestuia în Orientul Mijlociu.

Khamenei a avertizat miercuri împotriva oricărei lovituri militare asupra Iranului. „Iranul nu caută război, dar dacă americanii sau agenții lor fac un pas greșit, răspunsul nostru va fi decisiv și cert, iar cei care vor suferi cel mai mult vor fi americanii”, a spus el.

Deși Teheranul a promis că va riposta împotriva oricărei agresiuni militare, unii diplomați occidentali susțin că țara s-ar confrunta cu provocări semnificative.

Anul trecut, Israelul a lovit facilități iraniene, inclusiv fabrici de rachete și apărare aeriană, ca răspuns la atacurile iraniene cu rachete și drone. Acest lucru a redus capacitățile militare convenționale ale Teheranului, conform unor analiști și oficiali americani, o evaluare contestată de Teheran.

Editor : M.I.