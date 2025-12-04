Live TV

SUA vor folosi o dronă de atac bazată pe modelul iranian Shahed

Drone kamikaze Shahed.
Drone kamikaze Shahed. Imagine cu caracter ilustrativ.

Pentagonul va folosi o dronă de atac bazată pe modelul iranian Shahed-136, cunoscut publicului larg după ce a fost folosit în principal de Federația Rusă în războiul declanșat de Putin în Ucraina, notează Bloomberg.

Este vorba de o dronă de atac unidirecțional, mică și ușoară, produsă de compania SpektreWorks din Arizona, ce poate fi folosită și pentru misiuni de recunoaștere și lovituri maritime, pe lângă altele.

Compania a dezvoltat această dronă folosindu-se de principiul ingineriei inverse, bazându-se, practic, pe modul în care iranienii au dezvoltat modelul Shahed - 136.

Pe lângă folosirea de către Federația Rusă în Ucraina, modelul Shahed-136 a fost folosit de Iran și aliații săi pentru atacuri asupra armatei și a navelor americane din Orientul Mijlociu.

Anunțul citat de Bloomberg a fost făcut de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

„SUA este încă în urmă când vine vorba de a reduce costul per lovitură. SUA nu se mai poate aștepta să câștige lupte cu arme scumpe și rafinate - trebuie să înceapă să accepte nevoia de sisteme care costă puțin, cum ar fi dronele accesibile, sau să accepte că pierde”, a explicat Becca Wasser, coordonatoarea departamentului Apărare din cadrul Bloomberg Economics.

Potrivit publicației citate, o dronă Shahed costă aproximativ 35.000 de dolari, în timp ce drona MQ-9 Reaper, produsă în SUA, costă aproximativ 30 de milioane de dolari.

