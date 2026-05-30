Pete Hegseth, avertisment pentru Europa: „Când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism, fără dramă şi fără a face morală”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat aspru aliații europeni la o importantă conferință de securitate din Singapore, reproşându-le că au ignorat „prea mult timp” apelurile de a-şi întări apărarea şi cerându-le să se abţină de la „a face morală”. În același timp, el a avertizat asupra unei potențiale dominații chineze în Indo-Pacific, scrie focus.de.

Într-un discurs în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, cel mai important forum pe teme de securitate din Asia, Hegseth a avertizat că urmează „decizii importante” cu privire la securitatea în Europa.

În discursul său, Hegseth a lansat un atac neobișnuit de dur la adresa aliaților europeni. Partenerii asiatici adoptă în mod tradițional o abordare pragmatică a alianțelor, a subliniat el. „Când interesele noastre diverg, ne adaptăm pragmatic – fără dramă sau moralizare. Cred că Europa de Vest ar putea învăța una sau două lucruri din asta.” Reluând poziţia foarte critică a administraţiei Trump faţă de europeni, Hegseth le-a reproşat acestora că prea mult timp au avut „o retorică globalistă pe tema unei ordini internaţionale bazate pe reguli în timp ce capitalele europene îşi deschideau larg frontierele şi îşi goleau armatele de substanţă”.



„Europa şi NATO au de luat decizii importante, de care veţi afla în curând”, a spus şeful Pentagonului la conferinţa interguvernamentală pe teme de securitate organizată în fiecare an în Singapore.

Hegseth a reiterat cererea administrației Trump pentru o partajare mai echitabilă a sarcinilor între aliați. „Era în care Statele Unite subvenționau apărarea națiunilor bogate s-a încheiat”, a spus el. SUA are nevoie de „parteneri, nu de protectorate”. Europa a ignorat mult timp apelurile pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Tonuri conciliante față de Beijing SUA doreau să împiedice un singur stat să domine regiunea și să distrugă echilibrul de putere existent, a declarat Hegseth la Dialogul Shangri-La din metropola economică din Asia de Sud-Est.

Obiectivul SUA este o ordine în care „niciun stat, inclusiv China, nu își poate afirma hegemonia”. În același timp, secretarul Apărării a adoptat un ton conciliant față de Beijing. Relațiile dintre Statele Unite și China sunt „mai bune decât au fost în mulți ani”. Administrația președintelui american Donald Trump se străduiește pentru „pace stabilă, comerț echitabil și relații respectuoase” cu Beijingul. Un grup de experți avertizează asupra conflictului din Taiwan În urmă cu doar două săptămâni, Trump și șeful statului și liderul partidului chinez, Xi Jinping, au avut discuții directe, ceea ce a explicat motivul.Hegseth a declarat că situația a consolidat condițiile pentru o „relație constructivă de stabilitate strategică”. Nu a abordat problema controversată a Taiwanului, pe care Beijingul a descris-o în repetate rânduri drept o „linie roșie” în relațiile SUA-China. Nici nu a elaborat conflictul din Iran. Cu puțin timp înainte de forum, grupul de experți IISS, cu sediul la Londra, care organizează Dialogul Shangri-La, a subliniat consecințele unui conflict în Taiwan. Având în vedere importanța strategică a Taiwanului pentru Beijing, un conflict cu China ar reprezenta un risc de escaladare pentru SUA, putând chiar duce la un conflict nuclear, au scris experții. „Chiar și un schimb nuclear limitat ar fi catastrofal pentru regiune”, au declarat ei. Ministerul Apărării din China a respins raportul ca fiind nerealist. Hegseth: „Mai puține forumuri, mai multe nave” În același timp, Hegseth a îndemnat aliații din Asia să își mărească cheltuielile pentru apărare. „Nu avem nevoie de mai multe conferințe, avem nevoie de mai multă putere de luptă”, a spus el. În ceea ce privește forumul, el a adăugat: „Mai puțin Shangri-La, mai multe nave, mai multe submarine.” El a lăudat ţările asiatice care „au înţeles de mult timp că soclul unui parteneriat durabil nu stă pe valori idealiste, ci pe o aliniere concretă a intereselor naţionale”.



„Atunci când interesele noastre converg, acţionăm împreună cu determinare. Atunci când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism, fără dramă şi fără a face morală. Cred că Europa Occidentală ar putea învăţa din asta”, a afirmat el. Sub presiunea lui Donald Trump, NATO şi-a stabilit anul trecut obiectivul de a investi colectiv 5% din PIB-ul membrilor săi în apărare, dar majoritatea ţărilor sunt încă departe de această ţintă.



La o recentă reuniune NATO în Suedia, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, le-a confirmat europenilor că vor trebui să înveţe să trăiască cu mai puţine trupe americane pe teritoriul lor.



Rubio a spus că în curând va fi anunţată o ajustare în ce priveşte ceea ce unii din cadrul NATO numesc „cavaleria”, grupul de forţe ce poate fi mobilizat în termen de 180 de zile în caz de necesitate.

