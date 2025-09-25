Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali din întreaga lume

Pentagonul a convocat oficiali militari din întreaga lume pentru o reuniune în Virginia. Nici măcar generalii de rang înalt și nici personalul lor nu cunosc motivul reuniunii, scrie The Washington Post.

Secretarul Apărării (mai nou, denumit „de Război”) Pete Hegseth a ordonat sutelor de generali și amirali ai armatei americane să se adune în scurt timp – și fără un motiv declarat – la o bază din Virginia săptămâna viitoare, semănând confuzie și semnale de alarmă după ce administrația Trump a concediat numeroși lideri de rang înalt în acest an.

Directiva extrem de neobișnuită a fost trimisă practic tuturor comandanților militari de rang înalt din întreaga lume, potrivit mai multor persoane familiarizate cu această chestiune. Directiva a fost emisă la începutul acestei săptămâni, în contextul iminentei blocări a activității guvernamentale din lipsă de finanțare și la câteva luni după ce echipa lui Hegseth de la Pentagon a anunțat planuri de consolidare radicală a comandanților militari de rang înalt.

Într-o declarație făcută joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că Hegseth „se va adresa liderilor militari de rang înalt la începutul săptămânii viitoare”, dar nu a oferit detalii suplimentare. Parnell, consilier principal al secretarului Apărării, nu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la articolul din The Washington Post referitor la întâlnirea programată pentru marți la Quantico, Virginia.

800 de generali și de amirali, în zeci de țări

Există aproximativ 800 de generali și amirali răspândiți în Statele Unite și în zeci de alte țări și fusuri orare. Ordinul lui Hegseth, au spus persoane familiarizate cu problema, se aplică tuturor ofițerilor superiori cu gradul de general de brigadă sau superior, sau echivalentul lor din Marina Militară, care ocupă funcții de comandă, precum și consilierilor lor superiori înrolați. De obicei, acești ofițeri supraveghează fiecare sute sau mii de soldați de rând.

Comandanții de top din zonele de conflict și liderii militari superiori staționați în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific se numără printre cei care se așteaptă să participe la întâlnirea lui Hegseth, au declarat persoane familiarizate cu problema, care au vorbit sub condiția anonimatului. Ordinul nu se aplică ofițerilor militari care dețin funcții de Stat Major.

Niciuna dintre persoanele care au vorbit cu The Post nu își amintea ca un secretar al Apărării să fi ordonat vreodată atâtor generali și amirali ai armatei să se adune în acest fel. Mai mulți au spus că acest lucru ridică probleme de securitate.

„Oamenii sunt foarte îngrijorați. Nu au nicio idee ce înseamnă asta”, a spus una dintre persoanele citate.

„Nu chemi generali care conduc oamenii lor și forța globală într-un auditoriu în afara Washingtonului fără să le spui de ce/care este subiectul sau agenda”, a spus această persoană.

„Scoatem acum toți generalii și ofițerii de marină din Pacific?”, s-a întrebat un oficial american. „Totul este ciudat.”

Hegseth a dispus unilateral schimbări masive la Pentagon

Ordinele vin în contextul în care Hegseth a dispus unilateral schimbări masive recente la Pentagon – inclusiv reducerea cu 20% a numărului de ofițeri generali, concedierea fără motiv a unor lideri de rang înalt și un nou ordin de mare amploare de a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul Războiului.

Înaltii oficiali ai administrației pregătesc, de asemenea, o nouă strategie de apărare națională care se așteaptă să facă din apărarea teritoriului național principala preocupare a națiunii, după ce, timp de mai mulți ani, China a fost identificată ca fiind principalul risc pentru securitatea națională a Statelor Unite. Unii oficiali familiarizați cu ordinul de deplasare au declarat că se așteaptă ca acest lucru să se întâmple.

Directiva lui Hegseth din mai de a reduce cu aproximativ 100 numărul generalilor și amiralilor a generat, de asemenea, îngrijorare în rândul liderilor militari de top. El a solicitat atunci o reducere „minimă” de 20% a numărului de ofițeri cu patru stele – cel mai înalt grad militar – în serviciul activ și un număr corespunzător de generali în Garda Națională. De asemenea, va exista o altă reducere de cel puțin 10% a numărului total de generali și amirali din întreaga armată.

Luna trecută, Hegseth i-a concediat pe lt. gen. Jeffrey Kruse, directorul Agenției de Informații a Apărării, pe viceamiralul Nancy Lacore, șeful Rezervei Marinei, și pe contraamiralul Milton Sands, ofițer al Navy SEAL care supraveghea Comandamenl Naval de Război Special. În niciunul dintre cazuri nu a fost dat un motiv specific.

Concedierile au fost cele mai recente dintr-o serie mai amplă de epurări la vârful agențiilor de securitate națională. De la preluarea mandatului, administrația Trump i-a concediat, printre alții, și pe președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Charles Q. Brown Jr.; șeful operațiunilor navale, amiralul Lisa Franchetti; comandantul Gărzii de Coastă, amiralul Linda Fagan; și viceșeful de stat major al Forțelor Aeriene, generalul James Slife. Lista include un număr disproporționat de femei.

Generalul David Allvin, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, a anunțat luna trecută că va demisiona în noiembrie, după ce i s-a cerut să se pensioneze.

Editor : Marina Constantinoiu