Şefa diplomaţiei nord-coreene merge în Rusia şi Belarus, anunță Phenianul

Ministrul de Externe al Coreii de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat duminică agenţia oficială de ştiri KCNA a Phenianului, fără a oferi detalii despre programul deplasărilor, conform AFP, potrivit Agerpres.

Şefa diplomaţiei nord-coreene va efectua aceste vizite „la invitaţia ministerelor de externe rus şi belarus”, a precizat KCNA.

Relaţiile dintre Phenian şi Moscova s-au consolidat considerabil de la invazia rusă din Ucraina în 2022, Coreea de Nord sprijinind efortul de război al aliatului său.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu preşedintele belarus Alexander Lukaşenko în septembrie, la Beijing, în marja paradei care a marcat 80 de ani de la sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Anunţul acestor vizite diplomatice nord-coreene survine în contextul în care preşedintele american Donald Trump urmează să ajungă miercuri în Coreea de Sud, unde va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Republicanul a deschis calea către o nouă întâlnire cu Kim Jong Un, care ar fi o premieră din 2019 şi de la primul său mandat. La rândul său, liderul nord-coreean a condiţionat o posibilă reluare a dialogului de abandonarea cererii de destructurare a arsenalului nuclear al Phenianului.

