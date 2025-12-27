Live TV

Șeful serviciului de informații al armatei ucrainene susține că Rusia va recruta sute de mii de noi soldați în 2026

profimedia-0851395992
Șeful spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov. Foto: Profimedia Images

Federația Rusă plănuiește să recruteze peste 400.000 de noi soldați pe parcursul anului 2026, a declarat șeful serviciului de informații al Armatei ucrainene, Kirilo Budanov, citat de presa ucraineană.

Budanov a subliniat că Moscova și-a îndeplinit ținta setată pentru anul 2025, de 403.000 de noi soldați mobilizați până la începutul lunii decembrie, potrivit Kyiv Independent

Cei mai mulți dintre recruții ruși sunt angajați în armată pe o perioadă determinată și primesc până la 25.000 de dolari (2 milioane de ruble) drept bonus, în momentul în care semnează, a mai explicat Kirilo Budanov.

„Așa atrag oameni în armată”, a adăugat șeful serviciului de informații al armatei ucrainene, subliniind că banii se numără printre principalele metode de a recruta civili.

Pe lângă soldații angajați pe perioadă determinată, Rusia continuă să recruteze cetățeni străini pentru a lupta împotriva Ucrainei, după cum a subliniat și serviciul de informații al Ucrainei (SBU) pe 26 decembrie.

Doar în decembrie, peste 150 de cetățeni străini din 25 de țări au intrat în Armata Rusiei și au fost identificați de agenții ucraineni de informații, potrivit aceleiași surse.

În total, numărul lor ar fi trecut de 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, după cum susțin oficialii ucraineni. 

De când a invadat Ucraina, din 2022, Rusia a mobilizat și sute de mii de deținuți sau persoane care suferă de boli cronice.

Armata ucraineană susține că Rusia a pierdut, până pe 27 decembrie, peste 1,2 milioane de soldați în timpul invaziei. 

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...