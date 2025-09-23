Live TV

Sindicatele din Austria renunță la creșteri salariale mai mari. Motivul pentru care au luat această decizie

Data actualizării: Data publicării:
drapelul austriei
Foto: Shutterstock

Sindicate care sunt de acord cu salarii majorate mai puțin decât ar trebui pentru doi ani. Este 23 septembrie, nu 1 aprilie, și este o știre cât se poate de reală. Reprezentanții angajaților din Austria au renunțat în timpul negocierilor la indexarea cu inflația, pentru a scoate economia din spirala inflației, arată un comunicat al cancelarului.

Spirala salarii-inflație care ne-a afectat și pe noi este o legătură directă între scumpiri și majorările de venituri, care se influențează reciproc. Practic, angajații cer măriri de salarii pentru a acoperi scumpirile, dar banii în plus sfârșesc în a alimenta și mai mult prețurile, care erodează puterea de cumpărare, ceea ce implică noi cereri de cresteri ale salariilor. Și tot așa.

Sindicatele au acceptat majorări mult sub rata inflației, iar în compensare vor primi anul viitor fie două zile libere, fie două prime de 500 de euro, la alegere. Inflația în Austria a ajuns în august la 4,1%, mai mult decât dublul ratei din zona euro de 2%.

Editor : Liviu Cojan

