Soldații israelieni recurg la agresiuni sexuale pentru a-i forța pe palestinieni să părăsească Cisiordania, potrivit unui raport

Soldații și coloniștii israelieni folosesc violența de gen, agresiunea sexuală și hărțuirea pentru a-i forța pe palestinieni să-și părăsească casele din Cisiordania ocupată, spun experții în drepturile omului și juriștii, scrie The Guardian.

Femeile, bărbații și copiii palestinieni au raportat atacuri, nuditate forțată, percheziții corporale invazive și dureroase, israelieni care își expun organele genitale, inclusiv în fața minorilor, și amenințări cu violență sexuală.

Cazuri de violență sexuală

Cercetătorii de la West Bank Protection Consortium au înregistrat 16 cazuri de violență sexuală legată de conflict în ultimii trei ani, o cifră care este probabil subestimată din cauza rușinii și stigmatizării cu care se confruntă supraviețuitorii.

„Violența sexualizată este folosită pentru a exercita presiune asupra comunităților, pentru a influența deciziile privind rămânerea sau părăsirea caselor și a terenurilor lor și pentru a modifica tiparele vieții de zi cu zi”, a declarat grupul de organizații umanitare internaționale într-un raport.

Studiul, intitulat „Violența sexuală și transferul forțat în Cisiordania”, detaliază relatări despre escaladarea atacurilor sexualizate și umilirea palestinienilor în comunitățile lor și în interiorul caselor lor începând din 2023.

Alte forme de violență raportate includ urinarea asupra palestinienilor, realizarea și distribuirea de fotografii umilitoare cu persoane legate și dezbrăcate, urmărirea femeilor care folosesc latrinele și amenințarea cu violența sexuală împotriva femeilor. Studiile de caz sunt anonimizate din cauza stigmatizării care înconjoară violența sexuală.

Creșterea violenței

Conform raportului, atacurile sexuale au grăbit strămutarea palestinienilor. Peste două treimi dintre gospodăriile chestionate au identificat creșterea violenței împotriva femeilor și copiilor, inclusiv hărțuirea sexuală îndreptată împotriva fetelor, ca un punct de cotitură în decizia lor de a pleca, a afirmat consorțiul.

„Participanții au descris hărțuirea sexuală ca fiind momentul în care frica a trecut de la cronică la insuportabilă. Ei au vorbit despre faptul că au văzut femei și fete îndurând umilințe și despre calcularea a ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare”, se arată în raport.

Soldații israelieni prezenți în timpul abuzurilor au eșuat în repetate rânduri să le prevină sau să îi urmărească penal pe cei responsabili. O femeie a fost supusă unei percheziții interne dureroase de către două femei-militar care au intrat în casa ei împreună cu coloniști, apoi i-au ordonat să se dezbrace pentru o percheziție corporală completă.

„Ea a descris cum i s-a cerut să-și deschidă picioarele într-un mod care i-a provocat durere și a descris comentarii jignitoare și atingeri ale zonelor intime”, se arată în raport.

Bărbații și băieții au fost, de asemenea, ținte ale agresiunilor și hărțuirii sexuale. Luna trecută, coloniștii israelieni l-au dezbrăcat pe Qusai Abu al-Kebash, în vârstă de 29 de ani, din comunitatea Khirbet Humsa din nordul Văii Iordanului, i-au pus o brățară de plastic pe organele genitale și l-au bătut în fața comunității sale și a activiștilor internaționali, au declarat martorii.

În octombrie 2023, coloniști și soldați au dezbrăcat, încătușat și bătut palestinieni din satul Wadi as-Seeq, au urinat pe ei, au încercat să violeze unul dintre ei cu un mâner de mătură și le-au făcut fotografii în pielea goală, pe care le-au distribuit apoi public.

Violența și hărțuirea sexuală au avut consecințe grave chiar și atunci când comunitățile nu au fost strămutate, iar femeile și fetele au fost afectate în mod deosebit. Pentru a limita șansa de a intra în contact cu israelieni care le-ar putea agresa sau hărțui, fetele au renunțat la școală, iar femeile au încetat să mai lucreze.

Căsătorii timpurii și forțate

Aceasta a dus, de asemenea, la o creștere a căsătoriilor timpurii, deoarece părinții, disperați să-și protejeze fiicele, căutau modalități de a le îndepărta de amenințări. Cel puțin șase familii intervievate pentru raport au aranjat nunți pentru fete cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani.

Centrul pentru Asistență Juridică și Consiliere a Femeilor (WCLAC) din Ramallah a documentat, de asemenea, utilizarea violenței sexuale și a hărțuirii împotriva femeilor și fetelor palestiniene pentru a fragmenta și strămuta comunitățile.

WCLAC a declarat că femeile din Cisiordania ocupată au raportat agresiuni sexuale, inclusiv penetrare forțată în timpul perchezițiilor, și abuzuri, inclusiv soldați israelieni care se expuneau în fața fetelor la punctele de control și le molestau în timpul perchezițiilor. Umilințele au inclus batjocorirea fetelor care erau la menstruație, a spus ea.

„Fetele nu merg la școală și se observă căsătorii timpurii și forțate. Acestea sunt minore, dar știm că mamele și tații lor încearcă să le protejeze trimițându-le în afara zonei”, a spus Kifaya Khraim, managerul unității de advocacy la WCLAC.

„Femeile își pierd locurile de muncă deoarece nu pot ajunge la serviciu din cauza violenței sexuale și decid apoi să rămână acasă.”

Khraim a spus că ea crede că echipa sa cunoaște doar o mică parte din cazurile de violență sexuală comise de soldații și coloniștii israelieni. „Acestea reprezintă poate 1% din cazuri, iar noi a trebuit să facem multe cercetări în comunitățile locale doar pentru a câștiga încrederea oamenilor, astfel încât aceștia să ne povestească despre aceste cazuri.”

„Există o cultură a acceptării agresiunii sexuale împotriva palestinienilor”

Milena Ansari, șefa departamentului pentru teritoriile palestiniene ocupate la Physicians for Human Rights – Israel, a spus că creșterea violenței sexuale și a hărțuirii în Cisiordania ocupată are loc pe fondul unei culturi mai largi a impunității pentru atacurile asupra palestinienilor.

O decizie recentă de a retrage acuzațiile împotriva soldaților pentru violul filmat al unei deținute la centrul Sde Teiman a transmis un mesaj deosebit de clar.

„Oficialii israelieni dau efectiv undă verde utilizării violenței sexuale, atunci când decid să nu urmărească penal cel mai mediatizat caz, care este extrem de bine documentat”, a spus Ansari. „Există o cultură a acceptării agresiunii sexuale împotriva palestinienilor.

„A avut loc o discuție în Knesset cu privire la faptul dacă este sau nu în regulă să violezi un palestinian. Nici măcar prim-ministrul nu a spus că Israelul se opune violării deținuților.”

Eșec

Eșecul Israelului de a-i urmări penal pe coloniștii care au atacat palestinieni în Cisiordania l-a determinat pe fostul prim-ministru al țării, Ehud Olmert, să solicite Curții Penale Internaționale să intervină pentru a salva palestinienii de „teroriștii evrei”, într-un interviu acordat ziarului The Guardian.

Raportul privind violența sexuală ca instrument de strămutare forțată s-a bazat pe 83 de interviuri cu comunități palestiniene din Cisiordania ocupată, inclusiv cu cele care se confruntă cu violența coloniștilor și cu restricții de circulație.

Printre participanți s-au numărat persoane aflate în situații de risc, persoane deja forțate să-și părăsească locuințele, femei, tineri activiști și lideri ai comunității. Concluziile nu sunt menite să constituie un eșantion reprezentativ din punct de vedere statistic pentru Cisiordania.

Forțele de Apărare ale Israelului nu au răspuns la întrebările privind acuzațiile de abuz sexual din partea soldaților.

Editor : Sebastian Eduard