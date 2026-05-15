SpaceX se pregăteşte de cea mai mare listare la bursă din istorie. Compania lui Elon Musk vizează debutul pe Nasdaq în iunie (Reuters)

Compania spaţială SpaceX, fondată de Elon Musk, accelerează calendarul listării la bursă şi vizează debutul pe Nasdaq încă din 12 iunie, potrivit unor surse citate de Reuters. Oferta publică iniţială ar putea atrage aproximativ 75 de miliarde de dolari la o evaluare estimată la 1.750 de miliarde de dolari, ceea ce ar transforma operaţiunea în cea mai mare listare bursieră din istorie.

Compania, care ar urma să fie tranzacţionată sub simbolul „SPCX”, şi-a accelerat calendarul listării şi intenţionează să publice prospectul ofertei chiar de săptămâna viitoare. Lansarea roadshow-ului pentru investitori este vizată pentru 4 iunie, iar debutul pe piaţă ar putea avea loc încă din 12 iunie, potrivit a trei surse familiarizate cu planurile companiei.

Noua strategie reprezintă o accelerare neaşteptată a procesului de listare, care fusese iniţial programat pentru sfârşitul lunii iunie, în apropierea zilei de naştere a lui Elon Musk, au precizat sursele, care au cerut să rămână anonime deoarece discuţiile sunt confidenţiale.

Potrivit acestora, unul dintre motivele accelerării calendarului este analiza mai rapidă decât se anticipa a documentelor IPO de către Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC).

Reuters a relatat încă din martie că SpaceX lua în calcul listarea pe Nasdaq, pentru a obţine cât mai rapid includerea în indicele Nasdaq-100.

Nasdaq a introdus recent reguli de „intrare rapidă” pentru a accelera includerea companiilor nou listate şi cu capitalizare mare în indicele Nasdaq-100. Alte burse şi administratori de indici au adoptat măsuri similare pentru a atrage companiile tehnologice de mare valoare care pregătesc listări publice.

Potrivit unor informaţii publicate anterior de Reuters, SpaceX ar urmări să atragă aproximativ 75 de miliarde de dolari la o evaluare de circa 1.750 de miliarde de dolari, ceea ce ar transforma operaţiunea în cea mai mare listare bursieră din istorie.

Evaluarea ar reprezenta un salt semnificativ faţă de valoarea combinată de 1.250 de miliarde de dolari stabilită în februarie, când SpaceX a fuzionat cu startupul de inteligenţă artificială xAI, fondat tot de Elon Musk.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan şi Goldman Sachs coordonează oferta, alături de alte 16 bănci implicate în operaţiune.

Editor : Ș.A.