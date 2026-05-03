Polonia a plasat pe orbită un nou satelit militar, lansat cu o rachetă SpaceX: „Construim constelația radar POLSARIS”

Cel mai nou satelit militar al Poloniei a ajuns pe orbită duminică dimineață, la bordul unei rachete SpaceX, oficialii afirmând că acesta va consolida capacitățile de apărare ale țării.

Construit de compania polono-finlandeză ICEYE pentru Forțele Armate Poloneze, satelitul, al patrulea de acest tip al Poloniei, este destinat să întărească capacitatea Varșoviei de a observa suprafața terestră atât ziua, cât și noaptea, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile, scrie TVP World.

Acesta a fost lansat în spațiu de racheta Falcon 9, parțial reutilizabilă, a SpaceX, care a decolat de la baza Vandenberg Space Force din California cu puțin înainte de ora 9:00, ora Poloniei, duminică.

Racheta a transportat în total 45 de încărcături utile. După lansarea fiecăreia, SpaceX a anunțat numele satelitului și a confirmat „desfășurarea reușită” în timpul transmisiunii live a misiunii.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că satelitul va îmbunătăți capacitățile de recunoaștere ale Poloniei. „Construim constelația radar militară POLSARIS, care va oferi Forțelor Armate Poloneze noi capacități de imagistică a Pământului”, a scris el pe X. „Aceasta oferă un sprijin concret pentru forțele operaționale și pentru întregul sistem de securitate națională.”

Constelația radar POLSARIS utilizează tehnologia radar cu apertură sintetică (SAR), care permite sateliților să „vadă” prin nori, fum și ceață, spre deosebire de sistemele optice standard.

Primul satelit ICEYE pentru armata poloneză, parte a unui acord de cooperare numit MikroSAR, a intrat pe orbită la 28 noiembrie 2025, iar alți doi au urmat în martie anul acesta.

Misiunea SpaceX de duminică a transportat și EYCORE-1, un satelit al companiei spațiale poloneze Eycore, cu sediul la Varșovia, specializată în tehnologie de imagistică radar. Astfel de sisteme sunt utilizate pentru monitorizare militară, protejarea infrastructurii critice, urmărirea navelor și evaluarea pagubelor după dezastre naturale.

