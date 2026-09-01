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Spionajul militar ucrainean oferă detalii stânjenitoare despre racheta hipersonică rusească Zircon

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fregata lansare vladimir putin
Fregata este înarmată cu cele mai noi rachete hipersonice Zircon. Foto: Twitter
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Din articol
Ce se află în interiorul rachetei Zircon?

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a dezvăluit noi detalii despre costisitoarea rachetă rusă 3M22 - Zircon, contestând afirmațiile Moscovei cu privire la viteza acesteia și puterea de distrugere. GUR a detaliat, de asemenea, sistemele de ghidaj ale rachetei, construcția acesteia și echipamentele străine utilizate de companiile rusești pentru producerea ei.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a oferit noi detalii despre racheta rusească 3M22 Zircon, inclusiv despre proiectarea, focosul, sistemele de ghidaj și companiile care o produc, alături de echipamentele străine utilizate în procesul de fabricație, scrie Kyiv Post.

Potrivit GUR, racheta Zircon a fost dezvoltată inițial ca armă anti-navă pentru submarinele nucleare ale Rusiei și pentru fregatele din Proiectul 22350, echipate cu sisteme de lansare 3S14.

Cu toate acestea, Flota Rusă din Marea Neagră s-a chinuit să opereze în siguranță pe parcursul războiului, ceea ce a obligat Moscova să adapteze racheta pentru a putea fi lansată din sistemele de rachete de coastă Bastion-M, potrivit GUR.

În ciuda faptului că este una dintre cele mai scumpe arme de atac ale Rusiei, Zircon poartă un focos relativ mic, de aproximativ 120 de kilograme.

Această încărcătură este mai ușoară decât focosul de aproximativ 150 de kilograme purtat de racheta de croazieră rusească Banderol, de dimensiuni mai mici, scrie sursa citată.

Ce se află în interiorul rachetei Zircon?

Racheta folosește un sistem de propulsie în două trepte. Un booster cu combustibil solid o accelerează mai întâi la altitudinea și viteza necesare pentru a activa motorul principal cu combustibil solid.

Sistemele de ghidaj și stabilizare orientează inițial racheta către țintă. În timpul fazei de croazieră, Zircon folosește un sistem de navigație inerțială, înainte de a trece la un radar activ în faza finală a zborului.

Racheta este echipată, de asemenea, cu sistemul digital de calcul la bord Baget-83, de proveniență rusească, conform informațiilor GUR.

Secțiunea din spate a rachetei prezintă sisteme de comandă electro-hidraulice și ampenaje aerodinamice pliabile. Întreaga secțiune a cozii este fabricată din titan.

Rusia susține că racheta Zircon poate atinge viteza de Mach 9 (de nouă ori viteza sunetului), însă GUR a precizat că cea mai mare viteză înregistrată este de aproximativ Mach 6,8 și că racheta nu poate menține această viteză pe tot parcursul zborului.

Dezvăluirile vin în contextul în care Rusia continuă să extindă utilizarea armelor balistice împotriva Ucrainei.

GUR a indicat, de asemenea, utilizarea raportată de către Rusia a unei rachete balistice modernizate, denumită Iskander-1000, care ar avea un motor și un sistem de lansare mai mari, permițându-i să lovească ținte la distanțe mai mari.

În același timp, Ucraina se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra stocurilor sale de apărare aeriană. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Iuri Ihnat, a avertizat cu privire la lipsa de rachete pentru sistemele Patriot și alte sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv cele amplasate pe platforme terestre și aeriene.

Editor : B.P.

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