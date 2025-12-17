Live TV

Strategia de apărare a SUA pentru 2026 adoptată de Congresul american contrazice poziţia lui Trump faţă de Europa

Data publicării:
congresul sua
Congresul SUA. Foto: Profimedia Images

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa.

NDAA, adoptată anual de ambele camere ale Congresului cu un anumit grad de consens între democraţi şi republicani, prezintă domeniile asupra cărora Statele Unite ar trebui, potrivit aleşilor, să îşi concentreze eforturile de apărare pentru anul următor.

Versiunea din 2026, lungă de peste 3.000 de pagini, preconizează un buget anual total de peste 900 de miliarde de dolari, o creştere de 5 miliarde de dolari faţă de anul precedent, relatează AFP, citată de Agerpres.

Proiectul de lege a trecut de Senat cu 77 de voturi pentru şi 20 împotrivă.

"Cea mai sigură modalitate de a asigura pacea este de a o menţine prin forţă", a afirmat marţi liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, reiterând sloganul "pace prin putere" adoptat de Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat al său.

În timpul unui discurs în Senat, Thune a evidenţiat măsurile incluse în NDAA din acest an, în special construcţia mai multor nave de război "pentru a ajuta la reducerea decalajului" faţă de capacităţile de construcţie navală ale Chinei, precum şi înfiinţarea sistemului de apărare antirachetă "Cupola de Aur", promovat de Donald Trump, şi o creştere salarială de 3,8% pentru personalul militar.

De asemenea, el a subliniat reformele proceselor de achiziţii publice ale Pentagonului, inclusiv "eliminarea a zeci de reguli şi legi greoaie".

Liderul republican nu a menţionat însă nicio creştere a sprijinului pentru aliaţii europeni.

NDAA anticipează că Washingtonul va cheltui aproximativ 400 de milioane de dolari în 2026 pe echipamente militare americane pentru Kiev, pentru a continua lupta împotriva invaziei ruseşti.

Pentagonul, sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, încearcă să reorienteze strategia de apărare asupra Americii, cu mai multe atacuri în Marea Caraibelor şi Oceanul Pacific împotriva navelor acuzate de trafic de droguri, pe fondul unor tensiuni sporite cu Venezuela.

Însă proiectul de lege elaborat de Congres prevede prezenţa continuă a Statelor Unite pe teritoriul european. Proiectul împiedică Pentagonul să reducă numărul de trupe americane desfăşurate în Europa sub 76.000 fără o justificare în faţa Congresului.

Aceasta contravine declaraţiilor recente ale lui Donald Trump, care a ridiculizat în mod special dependenţa europenilor de protecţia militară a SUA declarând: "NATO îmi spune 'tati'".

Unii aleşi republicani cu tendinţe izolaţionişte au denunţat textul de lege, în special acordarea de ajutor militar Ucrainei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
4
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
Dmitri Peskov
5
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth la Casa Albă
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține”
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.
Lukașenko, despre un acord de pace Rusia-Ucraina: „Europenii nu vor ajuta cu nimic. Dacă SUA se retrag, escaladarea e inevitabilă”
Susie Wiles și Donald Trump.
Cum a comentat Donald Trump declarațiile șefei sale de cabinet, care a spus despre președinte că „are personalitate de alcoolic”
trump
Donald Trump a impus interdicție totală de călătorie pentru încă șapte țări. Pe listă, un stat prieten al președintelui acum o lună
Recomandările redacţiei
poftofel cu bani
Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026
razvan cuc langa jurnalisti
Fostul ministru Răzvan Cuc, înregistrat când discuta despre mită cu...
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles la Palatul...
radu miruta
Reacția lui Radu Miruţă, după ofertele de donaţii pentru a plăti...
Ultimele știri
11 dintre bătrânii ținuți în condiții mizere în azilul din Timiș au fost internați cu scabie. A fost deschisă o anchetă epidemiologică
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”
Linia de apărare baltică: Estonia a început construcţia primelor buncăre la graniţa cu Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
În timp ce România cheltuie miliarde pe tancuri și blindate, 98% dintre cetățeni nu au unde să se...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
Iluzia optică pentru cei cu un IQ mare. Poţi vedea elefantul în 4 secunde
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
70.000.000 €! Gică Popescu nu a stat pe gânduri și dă lovitura: ”Nu trebuie să știe nimeni”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...