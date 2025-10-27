SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. „Prietenii noştri ar trebui să facă multă planificare”

Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc. Declarația vine în contextul în care Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.

„Prietenii noştri din Ungaria ar trebui să facă multă activitate de planificare şi, evident, ca un bun aliat, îi vom ajuta să facă aceste planuri şi să le pună în aplicare pentru a renunţa la petrolul şi gazele ruseşti”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat duminică pentru postul de televiziune Fox News, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Spre deosebire de mulţi dintre aliaţii săi din Uniunea Europeană, care au făcut paşi pentru a-şi reduce dependenţa de energia rusească, după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria a făcut exact invers. Budapesta depinde acum aproape în întregime de Moscova pentru petrolul său şi pentru cea mai mare parte a importurilor sale de gaze.

Această dependenţă ar putea reprezenta acum un risc pentru securitatea energetică, după ce, săptămâna trecută, SUA au sancţionat cei mai mari producători de petrol din Rusia, în încercarea de a-l aduce pe preşedintele Vladimir Putin la masa negocierilor privind Ucraina.

Ce spune Orban

De asemenea, săptămâna trecută, UE a decis să impună o interdicţie totală în ceea ce priveşte tranzacţiile cu două mari companii petroliere ruseşti, Rosneft PJSC şi Gazprom Neft PJSC, pe lângă interzicerea importurilor de GNL începând cu 2027.

Premierul ungar, Viktor Orban, care are legături strânse atât cu Putin, cât şi cu preşedintele american Donald Trump, a declarat vineri la postul public de radio că administraţia sa încearcă să „apere” naţiunea împotriva sancţiunilor petroliere.

Orban a mai spus că se consultă cu directorii de la compania petrolieră ungară Mol, care importă petrol rusesc datorită unei scutiri temporare a UE de la sancţiunile la nivel de bloc, cu privire la modul de gestionare a ultimelor restricţii.

„Ungaria nu a făcut niciun plan”

Guvernul de la Budapesta nu a precizat ce impact au avut sancţiunile SUA şi UE asupra contractelor Ungariei cu energie rusească.

Orban a minimalizat în repetate rânduri o conductă petrolieră alternativă via Croaţia, invocând costuri mai mari şi preocupări legate de capacitate. Oficialii croaţi au respins aceste preocupări, spunând că există suficientă capacitate pentru a aproviziona cu petrol atât Ungaria, cât şi Slovacia, ţară unde Mol deţine o rafinărie.

În prezent, Mol şi operatorul reţelei de conducte petroliere din Croaţia, Janaf, negociază un contract privind furnizarea de petrol.

„Spre deosebire de mulţi dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan şi nu a luat nicio măsură activă. Aşadar, vom continua să colaborăm cu ei şi vom colabora cu vecinii lor, precum Croaţia, şi cu alte ţări care îi pot ajuta să scape de dependenţa rusească”, a declarat Whitaker pentru Fox News.

Citește și: Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a calificat dependența drept un „risc”

Editor : B.P.