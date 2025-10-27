Live TV

SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. „Prietenii noştri ar trebui să facă multă planificare”

Data publicării:
Viktor Orban cu figura dezamagita
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo
Din articol
Ce spune Orban „Ungaria nu a făcut niciun plan”

Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc. Declarația vine în contextul în care Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi.

„Prietenii noştri din Ungaria ar trebui să facă multă activitate de planificare şi, evident, ca un bun aliat, îi vom ajuta să facă aceste planuri şi să le pună în aplicare pentru a renunţa la petrolul şi gazele ruseşti”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat duminică pentru postul de televiziune Fox News, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Spre deosebire de mulţi dintre aliaţii săi din Uniunea Europeană, care au făcut paşi pentru a-şi reduce dependenţa de energia rusească, după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria a făcut exact invers. Budapesta depinde acum aproape în întregime de Moscova pentru petrolul său şi pentru cea mai mare parte a importurilor sale de gaze.

Această dependenţă ar putea reprezenta acum un risc pentru securitatea energetică, după ce, săptămâna trecută, SUA au sancţionat cei mai mari producători de petrol din Rusia, în încercarea de a-l aduce pe preşedintele Vladimir Putin la masa negocierilor privind Ucraina.

Ce spune Orban

De asemenea, săptămâna trecută, UE a decis să impună o interdicţie totală în ceea ce priveşte tranzacţiile cu două mari companii petroliere ruseşti, Rosneft PJSC şi Gazprom Neft PJSC, pe lângă interzicerea importurilor de GNL începând cu 2027.

Premierul ungar, Viktor Orban, care are legături strânse atât cu Putin, cât şi cu preşedintele american Donald Trump, a declarat vineri la postul public de radio că administraţia sa încearcă să „apere” naţiunea împotriva sancţiunilor petroliere.

Orban a mai spus că se consultă cu directorii de la compania petrolieră ungară Mol, care importă petrol rusesc datorită unei scutiri temporare a UE de la sancţiunile la nivel de bloc, cu privire la modul de gestionare a ultimelor restricţii.

„Ungaria nu a făcut niciun plan”

Guvernul de la Budapesta nu a precizat ce impact au avut sancţiunile SUA şi UE asupra contractelor Ungariei cu energie rusească.

Orban a minimalizat în repetate rânduri o conductă petrolieră alternativă via Croaţia, invocând costuri mai mari şi preocupări legate de capacitate. Oficialii croaţi au respins aceste preocupări, spunând că există suficientă capacitate pentru a aproviziona cu petrol atât Ungaria, cât şi Slovacia, ţară unde Mol deţine o rafinărie.

În prezent, Mol şi operatorul reţelei de conducte petroliere din Croaţia, Janaf, negociază un contract privind furnizarea de petrol.

„Spre deosebire de mulţi dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan şi nu a luat nicio măsură activă. Aşadar, vom continua să colaborăm cu ei şi vom colabora cu vecinii lor, precum Croaţia, şi cu alte ţări care îi pot ajuta să scape de dependenţa rusească”, a declarat Whitaker pentru Fox News.

Citește și: Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a calificat dependența drept un „risc”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
Screenshot 2025-10-27 at 12.47.02
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la...
tunel munte
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment...
Ultimele știri
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping insurmontabil în procesul de pace din Ucraina
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus”
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Reacția lui Donald Trump, după ce mai mulți susținători au sugerat că ar trebui să rămână la putere și după 2028
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
„O manifestare a naturii trecătoare”. Noile sancțiuni ale SUA, ironizate de către oficialii de la Moscova
U.S. President Trump And North Korean Leader Kim Jong-un Meet In Hanoi
Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi
Forţele Armatei naţionale bolivariene.
Venezuela acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune militară”. Ministrul Apărării: Armata rămâne în alertă
Donald Trump
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relația cu un model celebru
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică ca un cuplu. Cei doi s-au ținut de mână la Paris, la...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere