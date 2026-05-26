Rubio: Un acord între SUA şi Iran ar putea fi încheiat în câteva zile. Negocierile vizează şi deblocarea a 24 de miliarde de dolari

Statele Unite şi Iranul ar putea ajunge la un acord de pace „în câteva zile”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, în timp ce negocierile de la Doha avansează spre o posibilă înţelegere care ar include programul nuclear iranian, redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi deblocarea a aproximativ 24 de miliarde de dolari din activele Iranului, iar jumătate din sumă ar putea fi eliberată imediat după anunţarea acordului, potrivit Kyiv Post.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marţi că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat „în câteva zile”, în timp ce Comandamentul Central al SUA a lovit lansatoare de rachete şi ambarcaţiuni despre care Washingtonul susţine că încercau să planteze mine în sudul Iranului.

Atacurile, pe care SUA le-au descris drept defensive, au avut loc în pofida armistiţiului în vigoare din 8 aprilie, iar loviturile au coincis cu negocierile purtate de oficiali iranieni şi mediatori qatarezi la Doha.

Comandamentul Central al SUA a transmis că loviturile au fost efectuate „pentru a proteja trupele noastre de ameninţările reprezentate de forţele iraniene” şi le-a descris drept defensive, precizând că acestea nu semnalează o prăbuşire a armistiţiului.

Site-ul iranian Tabnak a relatat că patru membri ai Gărzii Revoluţionare iraniene au fost ucişi în atacurile asupra unor ambarcaţiuni din apropierea oraşului Bandar Abbas, aflat la Strâmtoarea Ormuz. Oraşul găzduieşte atât un aeroport cu utilizare civilă şi militară, cât şi un port militar.

Atacurile reprezintă al doilea incident major produs în timpul armistiţiului de şapte săptămâni şi au avut loc în timp ce preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, conducea o delegaţie de negociatori în Qatar.

Vorbind cu jurnaliştii la Jaipur, în India, Rubio a afirmat marţi că Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă „într-un fel sau altul” şi a adăugat că un acord este încă posibil, însă nu este iminent.

„Au avut loc discuţii în Qatar astăzi, aşa că vom vedea dacă putem face progrese. Cred că va fi nevoie de câteva zile”, a spus Rubio, potrivit Reuters.

Ambele părţi susţin că au fost făcute progrese către un acord de pace care ar pune capăt oficial ostilităţilor şi ar oferi negociatorilor 60 de zile pentru rezolvarea problemelor complexe şi stabilirea punctelor finale ale acordului, inclusiv în privinţa programului nuclear iranian şi a deblocării a aproximativ 24 de miliarde de dolari din activele Iranului.

CNN a relatat că jumătate din această sumă ar putea fi eliberată imediat după anunţarea acordului. Agenţia iraniană Tasnim, apropiată de Garda Revoluţionară Islamică, a transmis duminică faptul că „fără eliberarea unei părţi specifice din activele blocate ale Iranului încă din primul pas, alături de un mecanism clar pentru eliberarea garantată şi continuă a tuturor activelor blocate, nu va exista niciun acord”.

Acordul-cadru ar urma să includă şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de la începutul conflictului, situaţie care a dus la creşterea preţurilor petrolului la nivel mondial.

Donald Trump a transmis Iranului un ultimatum la începutul lunii mai: să accepte un acord sau să se confrunte cu intensificarea atacurilor. În acelaşi timp, în interiorul administraţiei de la Casa Albă au apărut divergenţe privind continuarea loviturilor sau căutarea unei soluţii paşnice.

Conflictul dintre SUA şi Iran a afectat capacitatea Washingtonului de a media pacea în Ucraina.

La începutul acestui an, preşedintele Volodimir Zelenski a legat blocajul negocierilor de pace de războiul din Orientul Mijlociu, iar Rubio a confirmat că discuţiile privind Ucraina au stagnat şi nu au produs rezultate.

Un eventual acord cu Iranul ar putea permite administraţiei Trump să îşi reorienteze eforturile către negocierile privind Ucraina.

Pentru Europa şi restul lumii, miza principală rămâne energia.

Aproximativ 20% din petrolul mondial şi gazul natural lichefiat tranzitează Strâmtoarea Ormuz, care rămâne restricţionată de la începutul conflictului din 28 februarie.

Washingtonul a prelungit în mai derogările privind sancţiunile asupra petrolului rusesc, afirmând că decizia a venit în urma solicitărilor statelor afectate de creşterea preţurilor petrolului, măsură criticată de Uniunea Europeană, care o consideră o lovitură pentru eforturile occidentale mai ample de sancţionare a Rusiei.

