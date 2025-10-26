Live TV

SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e implicat direct în dezvoltarea proiectului. Ce este „Golden Fleet”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump-octombrie 2025
Foto: Profimedia
Din articol
Relațiile dintre SUA și China

Donald Trump a inițiat crearea unei noi generații de nave de război, pe care marina americană le numește „Flota de Aur”, potrivit RBC Ukraine, care citează The Wall Street Journal. Planul președintelui american ar fi construirea de nave de luptă mari, echipate cu rachete hipersonice și o nouă clasă de corvete pentru a contracara China.

Casa Albă a declarat că noua inițiativă va face parte din efortul mai amplu al președintelui de a „consolida dominația maritimă a Americii”. Sursa citată arată că Donald Trump ar fi implicat personal în dezvoltarea proiectului și și-a exprimat nemulțumirea față de designul distrugătoarelor moderne.

„Flota de Aur” ar putea include nave blindate cu o deplasare de până la 20.000 de tone, capabile să transporte arme hipersonice, precum și zeci de nave fără echipaj. Marina SUA consideră această flotă ca fiind fundamentul operațiunilor viitoare în Pacific. Cu toate acestea, experții avertizează că proiectul ar putea dura ani de zile până la finalizare, iar prima navă ar putea fi gata abia după încheierea mandatului actual al lui Trump.

Flota americană include în prezent peste 290 de nave de război, printre care 11 portavioane, submarine nucleare, distrugătoare, crucișătoare și nave amfibii. Astfel, aceasta rămâne o piatră de temelie a prezenței militare globale și a descurajării nucleare a Americii.

Relațiile dintre SUA și China

Tensiunile dintre Washington și Beijing rămân ridicate în ceea ce privește Taiwanul, rivalitatea militară și concurența tehnologică. Administrația Trump a impus tarife de 100% produselor chinezești și a introdus controale la export pentru toate programele software critice. Restricțiile vor intra în vigoare la 1 noiembrie 2025 sau mai devreme, dacă Beijingul va lua „măsuri agresive suplimentare” în politica comercială.

În replică, China a calificat măsurile drept „intimidare și coerciție economică”. Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit de mai multe ori cu Trump în încercarea de a calma tensiunile. La începutul acestei luni, Trump a declarat că se așteaptă să se întâlnească cu Xi „în decurs de o lună”. Cei doi sunt așteptați să poarte discuții în Asia, unde președintele american a plecat deja, iar pe agenda întâlnirii se va afla și încheierea războiului din Ucraina.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
multime
3
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
jurilovca
4
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
tir
5
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Azi are loc sfințirea Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit...
andrei nistor
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte...
Brexit
„Nimic nu s-a schimbat după Brexit. Am fost trădați”. Pescarii...
U.S. President arrives in Kuala Lumpur for the 47th ASEAN Summit
Donald Trump a dansat la sosirea pe aeroportul din Kuala Lumpur, în...
Ultimele știri
Un bloc de 16 etaje, lovit de drone rusești într-un cartier din Kiev. Trei oameni au murit, alți zeci au fost răniți
Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze în zona Calea Rahovei
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Milioane de euro sunt în joc la 6/49 și la Joker
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump anunță că va majora cu 10% tarifele vamale pentru Canada
soldat avand pe brat emblema sua
S-a aflat cine e „prietenul” anonim al lui Trump, care donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata SUA
donald trump - octombrie 2025
Donald Trump, avertisment pentru Hamas: „Celelalte țări implicate în acest mare proces de pace vor lua măsuri”
donald trump
„Nu îmi voi pierde timpul.” Trump transmite că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina
Donald Trump și Xi Jinping
„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar nu ajungem nicăieri.” Trump îi va cere ajutorul lui Xi Jinping 
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Se construiește noua „bijuterie arhitecturală” a României. Locația de „cinci stele” va costa 100.000.000 de...
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Arenda terenurilor agricole în sudul României în 2025: cât costă un hectar de teren arabil
Digi FM
Cine sunt cei doi bărbați care au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR, în Suceava. Unul...
Digi Sport
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat...
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...