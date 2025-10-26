SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e implicat direct în dezvoltarea proiectului. Ce este „Golden Fleet”

Donald Trump a inițiat crearea unei noi generații de nave de război, pe care marina americană le numește „Flota de Aur”, potrivit RBC Ukraine, care citează The Wall Street Journal. Planul președintelui american ar fi construirea de nave de luptă mari, echipate cu rachete hipersonice și o nouă clasă de corvete pentru a contracara China.

Casa Albă a declarat că noua inițiativă va face parte din efortul mai amplu al președintelui de a „consolida dominația maritimă a Americii”. Sursa citată arată că Donald Trump ar fi implicat personal în dezvoltarea proiectului și și-a exprimat nemulțumirea față de designul distrugătoarelor moderne.

„Flota de Aur” ar putea include nave blindate cu o deplasare de până la 20.000 de tone, capabile să transporte arme hipersonice, precum și zeci de nave fără echipaj. Marina SUA consideră această flotă ca fiind fundamentul operațiunilor viitoare în Pacific. Cu toate acestea, experții avertizează că proiectul ar putea dura ani de zile până la finalizare, iar prima navă ar putea fi gata abia după încheierea mandatului actual al lui Trump.

Flota americană include în prezent peste 290 de nave de război, printre care 11 portavioane, submarine nucleare, distrugătoare, crucișătoare și nave amfibii. Astfel, aceasta rămâne o piatră de temelie a prezenței militare globale și a descurajării nucleare a Americii.

Relațiile dintre SUA și China

Tensiunile dintre Washington și Beijing rămân ridicate în ceea ce privește Taiwanul, rivalitatea militară și concurența tehnologică. Administrația Trump a impus tarife de 100% produselor chinezești și a introdus controale la export pentru toate programele software critice. Restricțiile vor intra în vigoare la 1 noiembrie 2025 sau mai devreme, dacă Beijingul va lua „măsuri agresive suplimentare” în politica comercială.

În replică, China a calificat măsurile drept „intimidare și coerciție economică”. Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit de mai multe ori cu Trump în încercarea de a calma tensiunile. La începutul acestei luni, Trump a declarat că se așteaptă să se întâlnească cu Xi „în decurs de o lună”. Cei doi sunt așteptați să poarte discuții în Asia, unde președintele american a plecat deja, iar pe agenda întâlnirii se va afla și încheierea războiului din Ucraina.

