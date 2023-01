SUA se apropie de cea mai mare criză financiară din istoria țării. Republicanii amenință că nu vor mai plăti datoriile Americii

Republicanii din Congresul american ar putea să devasteze economia dacă nu iau măsuri ca să redreseze situația datoriei publice în curând, relatează Insider. Dacă democrații și republicanii nu se vor pune de acord să ridice limita de împrumut până la vară, SUA riscă să intre în incapacitate de plată.

Au fost scene dramatice pe holurile Congresului Statelor Unite în ultimele săptămâni. Din cauza neînțelegerilor din cadrul Partidului Republican, a fost nevoie de mai multe nopții târzii și 15 sesiuni de votare pentru ca Kevin McCarthy să fie ales președinte al Camerei Reprezentanților.

Dar se pare că asta a fost doar partea ușoară; acum, republicanii au de-a face cu o provocare mult mai mare și mai riscantă: trebuie să ridice plafonul datoriilor și să ajute America să poată continua să își achite facturile.

SUA a atins joi limita legală de împrumut, potrivit The New York Times. Trezoreria americană trebuie acum să ia „măsuri extraordinare”, care presupun suspendarea unor investiții și schimbul unor tipuri diferite de datorii, până când va primii din nou finanțare. Dacă rămâne fără opțiuni, nu va mai putea să își plătească datoriile, cum ar fi salariile militarilor, ajutoarele sociale și dobânda pentru datoria națională.

Criza financiară: Piețe globale destabilizate și milioane de noi șomeri

Dacă guvernul nu își mai poate îndeplini obligațiile, acest lucru „ar provoca daune ireparabile pentru economia americană, viețile tuturor americanilor și stabilitatea financiară globală”, a scris secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, într-o scrisoare pentru McCarthy.

Este de așteptat ca aceste „măsuri extraordinare” să nu mai fie eficiente cândva în această vară, moment în care SUA s-ar putea găsi într-o situație economică foarte precară.

Doi republicani au fost aproape să se bată în Congresul american pentru că unul dintre ei a refuzat să îl susțină pe Kevin McCarthy. Foto: Profimedia Images

Atât Statele Unite, cât și restul lumii, ar putea intra într-o criză financiară care va destabiliza piețele din toată lumea și va lăsa milioane de americani fără joburi.

Republicanii plănuiesc să se folosească de limita de împrumut pentru a-și atinge propriile lor obiective strategice – reduceri semnificative ale cheltuielilor pentru diverse programe, precum cel al asigurărilor de sănătate și sociale.

Democrații, mesaj pentru republican: Nu primești un biscuite pentru că nu ai prăbușit economia Statelor Unite

Casa Albă și democrații i-au criticat pe republicani pentru că se folosesc de această criză ca să îi forțeze să le facă pe plac.

„Din păcate, mulți republicani par determinați să descopere [pe pielea noastră] cât de catastrofică ar fi intrarea în incapacitate de plată”, a spus Don Beyer, un democrat din Camera Reprezentanților.

„La schimb pentru că nu prăbușești economia Statelor Unite, nu primești nimic”, a spus și senatorul Brian Schatz pentru The Daily Beast. „Nu primești un biscuite. Nu ești tratat ca și când ai fi a doua venire a lui Lyndon B. Johnson. Ești doar o persoană care face strictul necesar ca să nu îți înșeli alegătorii din motive nebunești.”

Statele Unite, cât și restul lumii, ar putea intra într-o criză financiară care va destabiliza piețele și va lăsa milioane de americani fără joburi dacă repubicanii și democrații din Congres nu ajung la o înțălegere. Foto: Profimedia Images

Congresul american s-a găsit într-o situație similară și acum doi ani, atunci când liderul opoziției din Senat, Mitch McConnell, a refuzat inițial să îi ajute pe democrați să ridice limita de împrumut în 2021.

SUA a fost atunci foarte aproape să intre în incapacitate de plată înainte ca cele două tabere să se înțeleagă asupra unui plan prin care au ridicat plafonul datoriilor la nivelul la care este acum.

„Vom vedea o criză financiară și concedieri în masă fără ajutor de la guvernul federal”, a spus și Zachary D. Carter, autorul cărții 'The Price of Peace: Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes'. Criza va duce la „greutăți materiale foarte grave, foarte răspândite, foarte repede”.

Editor : Raul Nețoiu