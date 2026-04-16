Live TV

Persoanele fizice, pe „lista rușinii” dacă au datorii la taxe de minimum 1.200 de lei

Data publicării:
Foto: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei﻿ Facebook
Din articol
Cum au fost stabilite pragurile Exemple pentru persoane fizice Exemple pentru persoane juridice

Persoanele fizice vor fi incluse pe „lista rușinii” dacă înregistrează datorii fiscale de cel puțin 1.200 de lei, iar firmele de la pragul de 5.000 de lei, după ce Guvernul a decis, joi, ca primăriile să publice trimestrial lista restanțierilor la taxe locale. Măsura a fost luată la propunerea Ministerului Dezvoltării.

Astfel, hotărârea de Guvern stabilește pragul minim al datoriilor la bugetele locale pentru persoanele fizice și juridice, măsură menită să crească transparența și gradul de conformare voluntară la plată, a explicat ministrul Dezvoltării Cseke Attila.

Cum au fost stabilite pragurile

În stabilirea pragului propus, au fost avute în vedere obligațiile fiscale locale datorate în mod curent de contribuabilii persoane fizice și juridice, potrivit comunicatului de presă al MDLPA.

Nivelul propus reflectă o restanță fiscală relevantă din perspectiva administrării creanțelor fiscale locale și asigură respectarea principiului proporționalității în raport cu măsura publicării datelor contribuabililor. Astfel, valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante este stabilită la nivelul de 1.200 de lei pentru debitorii persoane fizice și 5.000 de lei pentru debitorii persoane juridice.

Exemple pentru persoane fizice

De exemplu, dacă o persoană fizică deţine un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 50 mp, în Municipiul București, într-o zonă de categoria B, rang 0, și un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1.600 cm³, norma de poluare Euro 5, obligațiile fiscale locale aferente celor două bunuri însumează aproximativ 609 lei anual.

În aceste condiții, stabilirea pragului de 1.200 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată, ceea ce indică existența unor restanțe fiscale semnificative.

Exemple pentru persoane juridice

De asemenea, în cazul persoanelor juridice, pentru un spațiu comercial de 50 mp și o cotă stabilită de 1%, a cărui valoare, rezultată dintr-un raport de evaluare, echivalează cu un impozit anual de aproximativ 2.500 de lei, iar stabilirea pragului de 5.000 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată.

Organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Lista este publicată trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului neachitate la data publicării listei. Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor.

După cum este cunoscut, proiectul de act normativ a fost supus procesului de consultare publică, pe site-ul ministerului, în luna martie a acestui an, iar, ca urmare a observațiilor primite, a fost scăzută valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru debitorii persoane fizice de la 3.000 la 1.200 de lei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
nava pe apa
4
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Daniel Băluță.
Băluță îi răspunde lui Ciucu și îl atacă pe Bolojan: „Rezultatele arată doar dezastrul pentru România”
Claudiu Manda
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi. Ne retragem miniștrii din Guvern”
nicusor dan inquam octav ganea
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciucu sare în apărarea premierului. Mesaj pentru PSD: „Veți da foc la țară. Ilie Bolojan nu este o marionetă”
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Ministerul Economiei propune scăderea pragului pentru insolvența persoanelor fizice la 10 salarii minime
Recomandările redacţiei
nicusor dan sorin grindeanu
Sorin Grindeanu a discutat cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Oana Gheorghiu...
fetita de gradinita suparata
„Îți dau două capace de nu te vezi”. Educatoarea acuzată că ar fi...
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Coiful de la Coţofeneşti va fi adus în ţară săptămâna viitoare...
Ultimele știri
Nava-şcoală „Mircea” a plecat din Portul Militar Constanţa în marşul internaţional de instrucţie. Urmează să ajungă la New York
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. El este căutat de peste nouă luni
Guvernul a alocat 410 milioane de lei pentru bilete de tratament balnear în 2026. Cine poate beneficia și în ce condiții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Katie Holmes, apariția care a stârnit controverse printre fani: „Cum de arată de parcă ar avea 20 de ani...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Adevărul
Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la...
Playtech
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
Digi FM
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului. Ce tradiții se respectă și ce este bine să faci în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi...
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 100% la grupele de muncă. Instanța face dreptate pentru toți pensionarii. Cum?
Digi FM
Warren Buffett rupe relația cu Bill Gates după scandalul Epstein: "Nu am mai vorbit deloc cu el. Nu vreau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...