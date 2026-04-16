Persoanele fizice, pe „lista rușinii” dacă au datorii la taxe de minimum 1.200 de lei

Persoanele fizice vor fi incluse pe „lista rușinii” dacă înregistrează datorii fiscale de cel puțin 1.200 de lei, iar firmele de la pragul de 5.000 de lei, după ce Guvernul a decis, joi, ca primăriile să publice trimestrial lista restanțierilor la taxe locale. Măsura a fost luată la propunerea Ministerului Dezvoltării.

Astfel, hotărârea de Guvern stabilește pragul minim al datoriilor la bugetele locale pentru persoanele fizice și juridice, măsură menită să crească transparența și gradul de conformare voluntară la plată, a explicat ministrul Dezvoltării Cseke Attila.

Cum au fost stabilite pragurile

În stabilirea pragului propus, au fost avute în vedere obligațiile fiscale locale datorate în mod curent de contribuabilii persoane fizice și juridice, potrivit comunicatului de presă al MDLPA.

Nivelul propus reflectă o restanță fiscală relevantă din perspectiva administrării creanțelor fiscale locale și asigură respectarea principiului proporționalității în raport cu măsura publicării datelor contribuabililor. Astfel, valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante este stabilită la nivelul de 1.200 de lei pentru debitorii persoane fizice și 5.000 de lei pentru debitorii persoane juridice.

Exemple pentru persoane fizice

De exemplu, dacă o persoană fizică deţine un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 50 mp, în Municipiul București, într-o zonă de categoria B, rang 0, și un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1.600 cm³, norma de poluare Euro 5, obligațiile fiscale locale aferente celor două bunuri însumează aproximativ 609 lei anual.

În aceste condiții, stabilirea pragului de 1.200 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată, ceea ce indică existența unor restanțe fiscale semnificative.

Exemple pentru persoane juridice

De asemenea, în cazul persoanelor juridice, pentru un spațiu comercial de 50 mp și o cotă stabilită de 1%, a cărui valoare, rezultată dintr-un raport de evaluare, echivalează cu un impozit anual de aproximativ 2.500 de lei, iar stabilirea pragului de 5.000 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată.

Organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Lista este publicată trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului neachitate la data publicării listei. Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor.

După cum este cunoscut, proiectul de act normativ a fost supus procesului de consultare publică, pe site-ul ministerului, în luna martie a acestui an, iar, ca urmare a observațiilor primite, a fost scăzută valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru debitorii persoane fizice de la 3.000 la 1.200 de lei.

