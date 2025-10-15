Live TV

SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă trebuie, suntem gata să ne jucăm rolul"

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth. Foto. Reuters

Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a transmis miercuri un avertisment dur Rusiei, afirmând că Washingtonul și aliații săi vor „impune costuri” pentru continuarea războiului din Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, unde oficialul american a cerut aliaților să achiziționeze mai mult armament pentru Kiev.

„Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA (n.red. – denumirea oficială a Pentagonului recomandată de preşedintele Donald Trump în loc de Departamentul Apărării) este gata să îşi joace rolul aşa cum doar Statele Unite sunt în stare”, a spus ministrul la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, organizată la cartierul general al NATO din Bruxelles.

Hegseth nu a oferit detalii, însă Reuters menţionează că Trump ia în considerare cererea Ucrainei de a primi rachete Tomahawk, cu rază lungă de acţiune, potrivit Agerpres.

„Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea de sânge inutilă şi să se ajungă la masa păcii. Nu este un război început pe timpul preşedintelui Trump, dar se va termina pe timpul lui”, a afirmat oficialul american.

Şeful Pentagonului le-a cerut aliaţilor din NATO să achiziţioneze mai mult armament american pentru Ucraina. Un raport al Institutului pentru Economia Mondială din Kiel arăta marţi că sprijinul militar occidental pentru ţara invadată de Rusia a scăzut cu 43% în lunile iulie şi august.

La rândul său, secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a declarat că se aşteaptă la noi anunţuri de investiţii în PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – lista prioritizată de cerinţe ale Ucrainei), program care a înlocuit donaţiile de armament din partea SUA şi prin care s-au angajat deja două miliarde de dolari.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera însă ca suma să ajungă la 3,5 miliarde de dolari până la sfârşitul lunii octombrie, observă Reuters.

Miercuri, Suedia, Estonia şi Finlanda au promis noi contribuţii, dar ţări mai mari, precum Franţa sau Regatul Unit, s-au abţinut de la promisiuni, în ciuda insistenţelor lui Hegseth.

