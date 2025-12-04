Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat zona de interdicție aeriană când Zelenski ateriza la Dublin

Patru drone de tip militar neidentificate au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe aeroportul din Dublin, luni seara, a aflat cotidianul The Journal. A fost deschisă o anchetă, pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat, în Dublin, sau de pe o navă nedetectată.

Avionul a aterizat, puțin înainte de ora prevăzută, cu câteva momente înainte de incident, care a avut loc în jurul orei 23:00. Dronele au ajuns în locul unde se aștepta să treacă avionul lui Zelenski, exact în momentul în care acesta trebuia să apară.

Dronele au zburat apoi deasupra unei nave a marinei irlandeze care fusese trimisă în secret în Marea Irlandei pentru vizita lui Zelenski.

Surse au declarat că dronele au decolat din nord-estul Dublinului, probabil din apropierea localității Howth, și au zburat timp de două ore. Gardaí investighează dacă dronele au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată.

Nu se știe încă cine a lansat și controlat dronele sau unde se află acestea în prezent.

Ce suspectează autoritățile

Dronele de tip militar sunt capabile să îndeplinească o gamă largă de funcții. În acest caz, faptul că dronele aveau luminile aprinse a determinat forțele de securitate să suspecteze că scopul era de a perturba sosirea zborului la Dublin.

Premierul și miniștrii Justiției și Apărării au fost informați în orele care au urmat incidentului. Nu se știe dacă autoritățile irlandeze au informat echipa președintelui ucrainean.

Incidentul reflectă incursiuni similare cu drone în Europa în ultimele luni, care au dus la închiderea aeroporturilor din Bruxelles și Danemarca și au provocat tensiuni semnificative în materie de securitate.

Atac hibrid

Serviciile de securitate irlandeze au constatat că dronele de la aeroportul din Dublin erau mari, extrem de scumpe, de specificație militară, și că incidentul ar putea fi clasificat ca un atac hibrid.

Războiul hibrid este utilizarea de tactici militare și non-militare, cum ar fi incursiunile cu drone, atacurile cibernetice, sabotajul și dezinformarea, pentru a slăbi sau destabiliza adversarii fără a declara un război pe scară largă. Acesta este, în general, dus de serviciile militare și de informații la nivel de stat.

Se pare că dronele au ratat apropierea avionului liderului ucrainean și apoi și-au îndreptat atenția către LÉ William Butler Yeats, nava militară irlandeză care a fost desfășurată în secret în largul Dublinului. Dronele au operat în limita de 12 mile marine a apelor controlate de Irlanda.

S-a luat decizia de a nu doborî dronele, iar nava militară nu avea capacitatea de a le dezactiva. Se pare că un avion al Forțelor Aeriene Irlandeze patrula și el în acel moment, dar nu s-a implicat.

Forțele irlandeze aveau opțiuni limitate pentru a face față dronelor, cunoscute sub denumirea tehnică de vehicule aeriene fără pilot (UAV). Echipamentele portabile achiziționate de An Garda Síochána nu au putut fi utilizate pentru a doborî dronele, deoarece se aflau în afara razei de acțiune. De asemenea, nu exista nicio capacitate de apărare aeriană, cu excepția mitralierelor navei militare. LÉ Yeats nu are capacitate radar aeriană.

Se pare că dronele au fost observate de către personalul de pe punte, care lucrau pe navă, deoarece erau iluminate pe fondul cerului nocturn.

Zona de interdicție aeriană

Autoritatea Aeronautică Irlandeză (IAA) a instituit o zonă de interdicție aeriană pentru drone deasupra Dublinului și a zonelor înconjurătoare pe durata vizitei președintelui.

Se crede că dronele erau quadcopters, deoarece erau capabile să plutească deasupra navei militare. Acest tip de dronă are patru elice sau rotoare care îi permit să rămână într-o singură poziție.

O reuniune la nivel înalt între An Garda Sochána, Forțele de Apărare Irlandeze și înalți funcționari responsabili cu securitatea națională a fost convocată ieri la Dublin pentru a discuta incidentul.

Vizita lui Zelenski la Dublin s-a desfășurat fără incidente majore. Cu toate acestea, avionul său a folosit o decolare specială la plecarea de pe aeroportul din Dublin pentru a limita expunerea la orice incidente cu drone.

Incidentul face ecou unor incursiuni similare ale dronelor în alte părți ale Europei în ultimele săptămâni. Un „roi de drone” a forțat recent închiderea aeroportului din Bruxelles, după ce a provocat probleme similare în Danemarca în septembrie. Armata olandeză a tras asupra dronelor într-un incident similar.

Nu se crede că incidentul de la Dublin a implicat un roi de drone. În schimb, sursele spun că UAV-urile s-au mișcat independent unele de altele, ceea ce înseamnă că au fost probabil operate de patru piloți.

Incidentul survine la doar câteva săptămâni după ce The Journal a dezvăluit îngrijorări semnificative cu privire la deficiențele de securitate ale Irlandei înaintea președinției UE de anul viitor.

