„Administrația Trump mi-a trimis din greșeală planurile sale de război”. Cum a ajuns un jurnalist martor la o conversație secretă

Redactorul-şef al revistei The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a fost inclus într-un „grup de mesagerie” în care membri de rang înalt ai administraţiei Trump - vicepreşedintele J. D. Vance, secretarul Apărării Pete Hegseth şi consilierul în probleme de securitate naţională Mike Waltz - au discutat despre atacuri americane împotriva rebelilor huthi, în Yemen. El a dezvăluit mai multe conversații dintre aceștia, precizând că nu va divulga informații sensibile, dar atrăgând atenția că acestea au fost distribuite pe grupul de pe aplicația Signal, în ciuda faptului că alegerea oficialilor de a comunica acolo poate încălca legea privind schimbul de informații clasificate.

Liderii americani din domeniul securității naționale m-au inclus într-o discuție de grup despre viitoarele lovituri militare din Yemen. Nu am crezut că ar putea fi adevărat. Apoi au început să cadă bombele.

Lumea a aflat cu puțin timp înainte de ora 14.00, ora coastei de este Americii, pe 15 martie, că Statele Unite bombardau ținte Houthi în Yemen.

Eu, însă, știam cu două ore înainte ca primele bombe să explodeze că atacul ar putea avea loc. Motivul pentru care am știut acest lucru este că Pete Hegseth, secretarul apărării, mi-a trimis prin SMS planul de război la ora 11:44 a.m. Planul includea informații precise cu privire la pachetele de arme, ținte și sincronizare.

Acest lucru va necesita unele explicații.

Contextul geopolitic

Din punct de vedere tehnic, povestea începe la scurt timp după invazia Hamas din sudul Israelului, în octombrie 2023. Rebelii houthi - o organizație teroristă susținută de Iran, al cărei motto este „Dumnezeu este mare, moarte Americii, moarte Israelului, blestem asupra evreilor, victorie Islamului” - a lansat imediat atacuri asupra Israelului și asupra transportului maritim internațional, creând haos în comerțul mondial. Pe parcursul anului 2024, administrația Biden a fost ineficientă în contracararea acestor atacuri ale houthi; viitoarea administrație Trump a promis un răspuns mai dur.

Aici intervenim Pete Hegseth și cu mine.

O cerere de conectare pe Signal

Marți, 11 martie, am primit o cerere de conectare pe Signal de la un utilizator identificat ca Michael Waltz. Signal este un serviciu de mesagerie criptată cu sursă deschisă, popular printre jurnaliști și alte persoane care doresc mai multă confidențialitate decât pot oferi alte servicii de mesagerie text. Am presupus că Michael Waltz în cauză era consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. Cu toate acestea, nu am presupus că solicitarea provenea de la adevăratul Michael Waltz. L-am întâlnit în trecut și, deși nu mi s-a părut deosebit de ciudat că ar fi putut să mă contacteze, mi s-a părut oarecum neobișnuit, având în vedere relația litigioasă a administrației Trump cu jurnaliștii - și fixația periodică a lui Trump în ce mă privește în mod special. Mi-a trecut imediat prin minte că cineva ar putea pretinde că Waltz pentru a mă prinde cumva în capcană. Nu este deloc neobișnuit în zilele noastre ca actori răufăcători să încerce să determine jurnaliștii să împărtășească informații care ar putea fi folosite împotriva lor.

Am acceptat cererea de conectare, sperând că acesta era consilierul pe probleme de securitate națională și că dorea să discutăm despre Ucraina, Iran sau orice altă problemă importantă.

Grupul de chat dedicat atacului asupra rebelilor houthi

Două zile mai târziu - joi - la ora 16:28, am primit o notificare că voi fi inclus într-un grup de chat Signal. Acesta se numea „Grupul mic Houthi PC” (Houthi PC small group, în original).

Un mesaj către grup, de la „Michael Waltz”, suna după cum urmează: „Echipa - stabilirea unui grup de principii [sic] pentru coordonarea privind houthi, în special pentru următoarele 72 de ore. Adjunctul meu, Alex Wong, pregătește o echipă de experți la nivel de adjuncți ai agențiilor și Șefului de Stat Major, ca urmare a întâlnirii din această dimineață din Situation Room (sală de ședințe specială la Casa Albă, pentru crize, n.r.) pentru elementele de acțiune și o va trimite (lista cu membri echipei, n.r.) mai târziu în această seară”.

Mesajul a continuat: „Vă rugăm să ne furnizați datele de contact ale celui mai bun reprezentant din echipa dvs. pentru a ne coordona în următoarele două zile și în weekend. Mulțumesc.”

Termenul de comitet de directori se referă, în general, la un grup format din cei mai înalți funcționari din domeniul securității naționale, inclusiv secretarii apărării, de stat și ai trezoreriei, precum și directorul CIA. Ar trebui să fie de la sine înțeles - dar o voi spune oricum - că nu am fost niciodată invitat la o reuniune a comitetului de directori de la Casa Albă și că, în numeroșii mei ani în care am relatat despre chestiuni de securitate națională, nu am auzit niciodată ca o astfel de reuniune să fie convocată prin intermediul unei aplicații comerciale de mesagerie.

Un minut mai târziu, o persoană identificată doar ca „MAR” - secretarul de stat este Marco Antonio Rubio - a scris „Mike Needham pentru Stat”, desemnându-l aparent pe actualul consilier al Departamentului de Stat drept reprezentantul său. În același moment, un utilizator Signal identificat drept „JD Vance” a scris: „Andy baker pentru VP”. La un minut după aceea, „TG” (probabil Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor naționale de informații, sau cineva care se dă drept ea) a scris: „Joe Kent pentru DNI”. Nouă minute mai târziu, „Scott B” - aparent secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, sau cineva care îi falsifică identitatea, a scris: „Dan Katz pentru Trezorerie”. La 4:53 p.m., un utilizator pe nume „Pete Hegseth” a scris: „Dan Caldwell pentru DoD (Departamentul apărării, n.r)”. Iar la ora 18:34, „Brian” a scris „Brian McCormack pentru NSC”. Încă o persoană a răspuns: „John Ratcliffe” a scris la ora 17:24 cu numele unui oficial CIA care urmează să fie inclus în grup. Nu voi publica acest nume, deoarece persoana respectivă este un ofițer de informații activ.

Se pare că directorii s-au reunit. În total, 18 persoane au fost listate ca membri ai acestui grup, inclusiv diverși oficiali ai Consiliului Național de Securitate; Steve Witkoff, negociatorul președintelui Trump pentru Orientul Mijlociu și Ucraina; Susie Wiles, șefa de personal a Casei Albe; și o persoană identificată doar ca „S M”, pe care am considerat-o ca fiind Stephen Miller. Eu apăream pe propriul meu ecran doar ca „JG”.

Acesta a fost sfârșitul lanțului de mesaje de joi.

Îndoilei privind autenticitatea grupului de pe Signal

După ce am primit textul lui Waltz referitor la „grupul mic Houthi PC”, am consultat mai mulți colegi. Am discutat despre posibilitatea ca aceste texte să facă parte dintr-o campanie de dezinformare, inițiată fie de un serviciu de informații străin, fie, mai probabil, de o organizație critică la adresa presei, genul de grup care încearcă să plaseze jurnaliștii în poziții jenante și uneori reușește. Aveam îndoieli foarte puternice că acest grup de comunicare era real, pentru că nu puteam să cred că conducerea securității naționale a Statelor Unite ar comunica pe Signal despre planuri de război iminente. De asemenea, nu puteam să cred că consilierul președintelui pe probleme de securitate națională ar fi atât de nesăbuit încât să îl includă pe redactorul-șef al The Atlantic în astfel de discuții cu înalți oficiali americani, oncluzându-l chiar și pe vicepreședinte.

A doua zi, lucrurile au devenit și mai ciudate.

Vineri, 14 martie, la ora 8:05 a.m., „Michael Waltz” a trimis un SMS grupului: „Echipă, în această dimineață ar trebui să primiți în inboxul high side o expunere a concluziilor cu sarcini conform indicațiilor președintelui”. (High side, în limbaj guvernamental, se referă la sistemele informatice și de comunicații clasificate). „(Departamentul de, n.r.)Stat și DOD (Departamentul Apărării, n.r.), am elaborat liste de notificare sugerate pentru aliații și partenerii regionali. Statul Major Întrunit o va trimite lao secvență mai specifică a evenimentelor în zilele următoare și vom colabora cu DOD pentru a ne asigura că COS (Șeful Statului Major, n.r), OVP (Biroul vicepreședintelui n.r.) și POTUS (președintele SUAn.r) sunt informați.”

„O discuție politică fascinantă”: JD Vance are o problemă cu decizia lui Donald Trump, din cauza Europei

În acest moment, a început o discuție politică fascinantă. Contul etichetat „JD Vance” a răspuns la 8:16: „Echipă, sunt plecat pentru o zi pentru a participa la un eveniment economic în Michigan. Dar cred că facem o greșeală”. (Vance se afla într-adevăr în Michigan în acea zi.) Contul Vance continuă să declare: „3 % din comerțul SUA trece prin suez (sic, Canalul Suez, între Marea Roșie și Marea Mediterană, n.r.), 40 la sută din comerțul european trece pe acolo. Există un risc real ca publicul să nu înțeleagă acest lucru sau de ce este necesar. Cel mai puternic motiv pentru a face acest lucru este, așa cum a spus POTUS, să trimitem un mesaj”.

Relatarea lui Vance continuă apoi cu o declarație demnă de luat în seamă, având în vedere că vicepreședintele nu s-a abătut public de la poziția lui Trump cu privire la aproape nicio problemă. „Nu sunt sigur că președintele este conștient cât de inconsecvent este acest lucru cu mesajul său privind Europa în acest moment. Există un risc suplimentar să asistăm la o creștere moderată până la severă a prețului petrolului. Sunt dispus să susțin consensul echipei și să păstrez aceste preocupări pentru mine. Dar există un argument puternic pentru amânarea cu o lună, pentru a face munca de transmitere a mesajelor cu privire la motivele pentru care acest lucru contează, pentru a vedea unde se află economia etc.”

O persoană identificată în Signal ca fiind „Joe Kent” (persoana nominalizată de Trump pentru a conduce Centrul Național de Combatere a Terorismului se numește Joe Kent) a scris la ora 8:22: „Nu există nimic urgent care să influențeze calendarul. Vom avea exact aceleași opțiuni peste o lună”.

Apoi, la ora 8:26, în aplicația mea Signal a sosit un mesaj de la utilizatorul „John Ratcliffe”. Mesajul conținea informații care puteau fi interpretate ca fiind legate de operațiuni de spionaj reale și actuale.

La ora 8:27, a sosit un mesaj de la contul „Pete Hegseth”. „VP: Vă înțeleg îngrijorările - și vă susțin pe deplin în discuția cu POTUS. Considerații importante, dintre care majoritatea sunt greu de știut cum se vor desfășura (economie, pacea în Ucraina, Gaza etc.). Cred că mesajele vor fi dificile indiferent de situație - nimeni nu știe cine sunt rebelii houthi - motiv pentru care ar trebui să rămânem concentrați pe: 1) Biden a eșuat & 2) Iranul a finanțat”.

Mesajul Hegseth continuă: „A aștepta câteva săptămâni sau o lună nu schimbă fundamental calculele. Două riscuri imediate legate de așteptare: 1) se află despre discuție, iar noi părem indeciși; 2) Israelul acționează primul - sau încetarea focului în Gaza cade - iar noi nu putem începe acțiunea în termenii noștri. Le putem gestiona pe amândouă. Suntem pregătiți să executăm și, dacă aș avea un vot final de acceptare sau respingere, cred că ar trebui să o facem. Nu este vorba despre houthi. Eu văd două lucruri: 1) restabilirea libertății de navigație, un interes național de bază; și 2) restabilirea descurajării, pe care Biden a distrus-o. Dar, putem face cu ușurință o pauză. Și dacă o vom face, voi face tot ce putem pentru a aplica 100% OPSEC” - securitatea operațiunilor. „Salut alte idei”.

Câteva minute mai târziu, contul „Michael Waltz” a postat o notă lungă despre cifrele comerciale și capacitățile limitate ale forțelor navale europene. „Fie acum, fie peste câteva săptămâni, Statele Unite vor trebui să fie cele care redeschid aceste căi de navigație. La cererea președintelui, lucrăm cu Departamentul Apărării și cu Departamentul de Stat pentru a stabili cum să compilăm costurile asociate și să le imputăm europenilor”.

Contul identificat ca „JD Vance” a adresat un mesaj la ora 8:45 lui @Pete Hegseth: „dacă credeți că ar trebui să o facem, să-i dăm drumul. Nu-mi place să salvez Europa din nou”. (Administrația a susținut că aliații europeni ai Americii beneficiază din punct de vedere economic de pe urma protecției de către marina americană a căilor maritime internaționale).

Utilizatorul identificat ca Hegseth a răspuns trei minute mai târziu: „VP: Împărtășesc pe deplin dezgustul dvs. față de faptul că europenii profită de noi pe gratis. Este JALNIC. Dar Mike are dreptate, suntem singurii de pe planetă (din partea noastră de lume) care putem face acest lucru. Nimeni altcineva nu e nici măcar pe aproape. Chestiunea este (care e, n.r.) momentul potrivit. Cred că acum este un moment la fel de bun ca oricare altul, având în vedere directiva lui POTUS de a redeschide căile maritime. Cred că ar trebui să acționăm; dar POTUS păstrează încă 24 de ore de spațiu de decizie”.

În acest moment, „S M”, până atunci tăcut, s-a alăturat conversației. „După cum am auzit, președintele a fost clar: undă verde, dar în curând vom clarifica Egiptului și Europei ce așteptăm în schimb. De asemenea, trebuie să ne gândim cum să punem în aplicare o astfel de cerință. EG, dacă Europa nu plătește, atunci ce se întâmplă? Dacă SUA reușesc să restabilească libertatea de navigație cu costuri mari, trebuie să existe un câștig economic suplimentar extras de aici, la schimb.”

Acest mesaj de la „S M” - probabil confidentul președintelui Trump, Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă sau cineva care se dă drept Stephen Miller - a închis efectiv conversația. Ultimul mesaj al zilei a venit de la „Pete Hegseth”, care a scris la ora 9:46 a.m.: „De acord”.

După ce am citit acest schimb de mesaje, am recunoscut că această conversație avea un grad ridicat de verosimilitate. Textele, prin alegerea cuvintelor și a argumentelor, păreau să fi fost scrise de persoanele care se presupune că le-au trimis sau de un generator de text AI (inteligență artificială, n.r) deosebit de priceput. Eram încă îngrijorat că ar putea fi vorba de o operațiune de dezinformare sau de un fel de simulare. Și am rămas uimit de faptul că nimeni din grup nu părea să-mi fi observat prezența. Dar dacă a fost o farsă, calitatea imitării și nivelul de înțelegere a politicii externe au fost impresionante.

În dimineața următoare, sâmbătă, 15 martie, această poveste a devenit cu adevărat bizară.

La ora 11:44 a.m., contul etichetat „Pete Hegseth” a postat în Signal o „actualizare a echipei”. Nu voi cita din această actualizare sau din anumite alte texte ulterioare. Informațiile conținute în acestea, dacă ar fi fost citite de un adversar al Statelor Unite, ar fi putut fi utilizate pentru a afecta personalul militar și de informații american, în special în Orientul Mijlociu extins, zona de responsabilitate a Comandamentului Central. Ceea ce voi spune, pentru a ilustra imprudența șocantă a acestei conversații prin Signal, este că postarea lui Hegseth conținea detalii operaționale privind viitoarele atacuri asupra Yemenului, inclusiv informații despre ținte, armele pe care SUA le-ar fi desfășurat și secvența atacurilor.

Singura persoană care a răspuns la actualizarea de la Hegseth a fost persoana identificată drept vicepreședinte. „Voi spune o rugăciune pentru victorie”, a scris Vance. (Alți doi utilizatori au adăugat ulterior emoji de rugăciune).

Potrivit mesajului lung al lui Hegseth, primele detonări din Yemen vor fi resimțite peste două ore, la ora 13:45, ora coastei de est a SUA (17.45 GMT n.r). Așa că am așteptat în mașina mea, în parcarea unui supermarket. Dacă această discuție prin Signal era reală, mi-am dat seama că țintele houthi vor fi bombardate în curând. La aproximativ 1:55, am verificat X și am căutat Yemen. Se auzeau explozii în Sanaa, capitala Yemenului.

M-am întors la canalul Signal. La 1:48, „Michael Waltz” a furnizat grupului o actualizare. Din nou, nu voi cita din acest mesaj, cu excepția faptului că el a descris operațiunea ca fiind o „treabă uimitoare”. Câteva minute mai târziu, „John Ratcliffe” a scris: „Un început bun”. Nu după mult timp, Waltz a răspuns cu trei emoji: un pumn, un steag american și foc. Alții s-au alăturat în curând, inclusiv „MAR”, care a scris: „Bună treabă Pete și echipa ta!!!” și „Susie Wiles”, care a scris: „Felicitări tuturor - mai ales celor din teatrul (de operațiuni, n.r) și CENTCOM! Cu adevărat grozav. Dumnezeu să vă binecuvânteze”. „Steve Witkoff” a răspuns cu cinci emoji: două mâini care se roagă, un biceps flexat și două steaguri americane. „TG” a răspuns: „Bună treabă și efecte excelente!” Discuția ulterioară despre acțiune a inclus evaluări ale pagubelor produse, inclusiv moartea probabilă a unei anumite persoane. Ministerul yemenit al Sănătății, condus de houthi, a raportat că cel puțin 53 de persoane au fost ucise în lovituri, un număr care nu a fost verificat independent.

Duminică, Waltz a apărut la emisiunea ABC This Week și a comparat loviturile cu abordarea mai ezitantă a administrației Biden. „Acestea nu au fost un fel de atacuri mici - schimburi de lovituri- care în cele din urmă s-au dovedit a fi inutile”, a spus el. „Acesta a fost un răspuns copleșitor care a vizat de fapt mai mulți lideri houthi și i-a eliminat”.

Am ajuns la concluzia că grupul de chat Signal era aproape sigur real. După ce am ajuns la această concluzie, care părea aproape imposibilă cu doar câteva ore înainte, m-am retras din grupul Signal, înțelegând că acest lucru va însemna o notificare automată către creatorul grupului, „Michael Waltz”, că am plecat. Nimeni din chat nu a părut să observe că eram acolo. Și nu am primit nicio întrebare ulterioară cu privire la motivul pentru care am plecat sau, mai exact, cu privire la cine sunt.

Mai devreme astăzi, i-am trimis un e-mail lui Waltz și un mesaj pe contul său Signal. Le-am scris, de asemenea, lui Pete Hegseth, John Ratcliffe, Tulsi Gabbard și altor oficiali. Într-un e-mail, am subliniat câteva dintre întrebările mele: Este „grupul mic PC Houthi” un schimb de mesaje autentic pe Signal? Știau ei că am fost inclus în acest grup? Am fost (din întâmplare) inclus intenționat? Dacă nu, cine credeau ei că sunt? Și-a dat cineva seama cine eram atunci când am fost adăugat sau când m-am retras din grup? Funcționarii de rang înalt din administrația Trump utilizează în mod regulat Signal pentru discuții sensibile? Consideră oficialii că utilizarea unui astfel de canal ar putea pune în pericol personalul american?

Brian Hughes, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, a răspuns două ore mai târziu, confirmând veridicitatea grupului Signal. „Acesta pare a fi un schimb de mesaje autentic și analizăm modul în care un număr a fost adăugat din greșeală în grup”, a scris Hughes. „Schimbul de mesaje este o demonstrație a coordonării profunde și bine gândite a politicilor între înalții funcționari. Succesul continuu al operațiunii împotriva houthi demonstrează că nu au existat amenințări la adresa trupelor sau a securității naționale.”

William Martin, un purtător de cuvânt al lui Vance, a declarat că, în ciuda impresiei create de mesaje, vicepreședintele este pe deplin sincronizat cu președintele. „Prima prioritate a vicepreședintelui este să se asigure întotdeauna că consilierii președintelui îl informează în mod adecvat cu privire la substanța deliberărilor lor interne”, a declarat el. „Vicepreședintele Vance sprijină fără echivoc politica externă a acestei administrații. Președintele și vicepreședintele au avut discuții ulterioare pe această temă și sunt în deplin acord.”

Nu am mai văzut niciodată o astfel de breșă de securitae. Nu este neobișnuit ca oficialii din domeniul securității naționale să comunice pe Signal. Dar aplicația este utilizată în primul rând pentru planificarea reuniunilor și pentru alte chestiuni logistice - nu pentru discuții detaliate și extrem de confidențiale despre o acțiune militară în curs. Și, desigur, nu am auzit niciodată de un caz în care un jurnalist să fi fost invitat la o astfel de discuție.

Conform mai multor avocați specializați în securitate națională intervievați de colegul meu Shane Harris pentru acest articol, este posibil ca Waltz, prin coordonarea unei acțiuni legate de securitatea națională prin intermediul Signal, să fi încălcat mai multe dispoziții ale Espionage Act (Legea priviond spionajul, n.r.), care reglementează gestionarea informațiilor din domeniul „apărării naționale”. Harris le-a cerut să ia în considerare un scenariu ipotetic în care un înalt funcționar american creează un chat pe Signal cu scopul expres de a împărtăși informații cu oficialii cabinetului despre o operațiune militară activă. El nu le-a arătat mesajele Signal reale și nici nu le-a spus în mod specific ce s-a întâmplat.

Toți acești avocați au afirmat că un funcționar american nu ar trebui să creeze un chat pe Signal în primul rând. Se presupune că informațiile despre o operațiune activă s-ar încadra în definiția legală a informațiilor privind „apărarea națională”. Aplicația Signal nu este aprobată de guvern pentru schimbul de informații clasificate. Guvernul are propriile sale sisteme în acest scop. Dacă oficialii doresc să discute despre activitatea militară, aceștia ar trebui să meargă într-un spațiu special amenajat, cunoscut sub numele de instalație de informații compartimentate sensibile sau SCIF - majoritatea oficialilor din domeniul securității naționale de la nivelul Cabinetului au una instalată în locuința lor - sau să comunice numai pe echipamente guvernamentale aprobate, au declarat avocații. În mod normal, telefoanele mobile nu sunt permise în interiorul unui SCIF, ceea ce sugerează că, în timp ce acești funcționari împărtășeau informații despre o operațiune militară activă, ei ar fi putut să se deplaseze în public. Dacă și-ar fi pierdut telefoanele sau dacă acestea ar fi fost furate, riscul potențial pentru securitatea națională ar fi fost grav.

Hegseth, Ratcliffe și alți funcționari la nivel de cabinet ar fi avut, probabil, autoritatea de a declasifica informațiile, iar mai mulți avocați specializați în securitate națională au observat că funcționarii ipotetici din chatul de pe Signal ar putea susține că au declasificat informațiile pe care le-au împărtășit. Dar acest argument sună fals, au avertizat aceștia, deoarece Signal nu este un loc autorizat pentru schimbul de informații de natură atât de sensibilă, indiferent dacă acestea au fost sau nu marcate „strict secret”.

A mai existat o potențială problemă: Waltz a setat unele dintre mesajele din grupul Signal să dispară după o săptămână, iar altele după patru. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca oficialii să fi încălcat legea federală privind înregistrările: mesajele text despre acte oficiale sunt considerate înregistrări care trebuie păstrate.

„În conformitate cu legile privind arhivele aplicabile Casei Albe și agențiilor federale, tuturor angajaților guvernamentali le este interzisă utilizarea aplicațiilor de mesagerie electronică, precum Signal, pentru activități oficiale, cu excepția cazului în care aceste mesaje sunt transmise prompt sau copiate într-un cont guvernamental oficial”, a declarat pentru Harris Jason R. Baron, profesor la Universitatea din Maryland și fost director de litigii la National Archives and Records Administration.

„Încălcarea intenționată a acestor cerințe constituie o bază pentru acțiuni disciplinare. În plus, agenții precum Departamentul Apărării restricționează mesageria electronică care conține informații clasificate la rețele guvernamentale clasificate și/sau rețele cu funcții criptate aprobate de guvern”, a declarat Baron.

Mai mulți foști oficiali americani ne-au spus lui Harris și mie că au folosit Signal pentru a împărtăși informații neclasificate și pentru a discuta chestiuni de rutină, în special atunci când călătoreau în străinătate fără acces la sistemele guvernamentale americane. Ei știau însă că nu trebuie să împărtășească niciodată informații clasificate sau sensibile prin intermediul aplicației, deoarece telefoanele lor ar fi putut fi accesate de un serviciu de informații străin, care ar fi putut citi mesajele de pe dispozitive. Este demn de remarcat faptul că Donald Trump, în calitate de candidat la președinție (și în calitate de președinte), a cerut în mod repetat și vehement ca Hillary Clinton să fie trimisă la închisoare pentru utilizarea unui server privat de e-mail pentru afaceri oficiale atunci când era secretar de stat. (Este, de asemenea, demn de remarcat faptul că Trump a fost pus sub acuzare în 2023 pentru gestionarea defectuoasă a documentelor clasificate, dar acuzațiile au fost retrase după alegerea sa).



Waltz și ceilalți oficiali la nivel de cabinet încălcau deja politica guvernamentală și legea prin simplul fapt că își trimiteau mesaje despre operațiune. Dar când Waltz a adăugat un jurnalist - probabil din greșeală - în comitetul său de directori, a creat noi probleme de securitate și juridice. Acum, grupul transmitea informații unei persoane care nu era autorizată să le primească. Aceasta este definiția clasică a unei scurgeri de informații, chiar dacă a fost neintenționată și chiar dacă destinatarul scurgerii de informații nu a crezut de fapt că este o scurgere de informații până când Yemenul nu a fost atacat de americani.

Tot timpul, membrii grupului Signal au fost conștienți de necesitatea secretului și a securității operațiunilor. În textul său care detalia aspecte ale viitorului atac asupra țintelor houthi, Hegseth a scris grupului - care, la momentul respectiv, mă includea și pe mine - „În prezent, suntem curați în privința OPSEC”.

