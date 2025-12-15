Atacul armat de la Universitatea Brown din SUA: suspectul în vârstă de 24 de ani reținut va fi eliberat

Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma incidentului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, iar întrebări-cheie rămân fără răspuns la mai mult de 24 de ore după atac, relatează The Asociated Press şi Reuters, potrivit News.ro.

Atacul de sâmbătă după-amiază a provocat ore de haos în campusul universităţii din Ivy League şi în cartierele din jurul Providence, în timp ce sute de agenţi îl căutau pe atacator îndeamnându-i pe studenţi să se adăpostească. Alerta, care s-a prelungit până noaptea, a fost ridicat duminică dimineaţa, dar autorităţile nu au dat încă publicităţii informaţii despre un posibil motiv al atacatorului.

Ulterior au anunţat că au reţinut o „persoană de interes”. Aceasta este un bărbat de 24 de ani din Wisconsin, potrivit a două persoane familiarizate cu cazul.

Colonelul Oscar Perez, şeful poliţiei din Providence, a declarat duminică după-amiază că nimeni nu a fost încă pus sub acuzare. Perez, care a mai spus că nu este cautat nimeni altcineva, a refuzat să spună dacă persoana reţinută are vreo legătură cu atacul armat de la Universitatea Brown.

Persoana a fost reţinută la hotelul Hampton Inn din Coventry, Rhode Island, la aproximativ 32 de kilometri de Providence, unde poliţiştii şi agenţii FBI au rămas duminică, blocând un hol cu bandă de delimitare a scenei crimei în timp ce percheziţionau zona.

Însă, într-o conferinţă de presă târzie, câteva ore mai târziu, primarul oraşului Providence, Brett Smiley, şi alţi oficiali locali şi statali au declarat reporterilor că bărbatul reţinut va fi eliberat, spunând că ancheta ia o „direcţie diferită”.

„Nu am rezolvat încă acest caz, dar sunt încrezător că o vom face în viitorul apropiat”, a declarat procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha.

Oficialii au refuzat să dea detalii despre motivul pentru care bărbatul a fost reţinut iniţial. „Existau suficiente dovezi care justificau reţinerea acestei persoane ca suspect”, a spus Neronha.

Autorităţile au declarat că persoana neidentificată care apare în imaginile camerelor de supraveghere este persoana pe care o caută în continuare.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat duminică într-o postare pe X că persoana de interes a fost reţinută într-o cameră de hotel din oraşul Coventry, Rhode Island, la 30 de minute de mers cu maşina de campusul Brown. O echipă FBI specializată în analiza datelor celulare a folosit informaţii de geolocalizare pentru a urmări suspectul, a spus Patel.

Atacatorul a fugit după ce a împuşcat studenţi într-o sală de clasă din clădirea de inginerie şi fizică Barus & Holley a Universităţii Brown, unde uşile exterioare fuseseră lăsate descuiate în timpul examenelor, au declarat sâmbătă oficialii.

Autorităţile au publicat sâmbătă un scurt videoclip cu o persoană de interes îmbrăcată în negru care se plimba în apropierea clădirii de inginerie. Adjunctul şefului poliţiei din Providence, Timothy O'Hara, a declarat sâmbătă că persoana respectivă ar fi purtat o mască, dar oficialii nu erau siguri.

Atacul armat de la Universitatea Brown a avut loc într-unul dintre cele mai aglomerate momente ale calendarului academic, în timpul examenelor finale. Universitatea a anulat toate cursurile, examenele, lucrările şi proiectele rămase pentru acest semestru şi le-a spus studenţilor că pot părăsi campusul, ceea ce subliniază amploarea perturbării şi gravitatea atacului.

