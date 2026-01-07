Live TV

Noi detalii despre atacul armat de la Universitatea Brown. Ce a descoperit FBI în videoclipurile agresorului

atac armat sua
Foto: Profimedia
Bărbatul identificat de forțele de ordine drept atacatorul care a ucis doi studenți ai Universității Brown și un profesor de la MIT plănuia atacul de luni de zile și a lăsat în urmă videoclipuri în care a mărturisit crimele, potrivit informațiilor făcute publice marți de Departamentul de Justiție al SUA, scrie Politico.

Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, fost student la Brown și cetățean portughez, a fost găsit mort într-o unitate de depozitare din New Hampshire, după ce a ucis doi studenți și a rănit alți nouă pe 13 decembrie. Două zile mai târziu, l-a ucis pe profesorul de la MIT Nuno F.G. Loureiro în locuința acestuia din Brookline, o suburbie a Bostonului.

Videoclipuri recuperate de FBI

Oficialii Departamentului de Justiție au declarat marți că, în timpul percheziției unității de depozitare unde a fost găsit corpul lui Neves Valente, pe 18 decembrie, FBI a recuperat un dispozitiv electronic care conținea o serie de videoclipuri scurte realizate de acesta după atacuri.

În înregistrări, atacatorul recunoaște în limba portugheză că a lucrat la detaliile planului timp de cel puțin șase semestre. El nu a oferit un motiv pentru care a vizat Universitatea Brown sau profesorul de la MIT, cu care a urmat cursuri în Portugalia în urmă cu decenii.

Într-o transcriere tradusă în limba engleză, furnizată de Departamentul de Justiție, Neves Valente a spus că simțea că nu are nimic pentru care să-și ceară scuze. De asemenea, s-a plâns în videoclipuri că și-a rănit ochiul în timpul atacurilor.

„Nu am de gând să-mi cer scuze, pentru că de-a lungul vieții mele nimeni nu și-a cerut scuze sincer față de mine”, a spus el.

El a abordat în mod explicit afirmațiile nefondate răspândite de influencerița conservatoare Laura Loomer după atac, potrivit cărora atacatorul de la Brown ar fi vorbit în arabă, spunând ceva de genul „Allahu Akbar” la intrarea în amfiteatru.

Neves Valente a spus că nu vorbește niciun cuvânt de arabă și că nu a intenționat să facă vreun fel de declarație. Dacă a spus ceva, „probabil am făcut o exclamație de genul: «Oh, nu!» sau ceva asemănător”, pentru a-și exprima dezamăgirea că amfiteatrul părea gol când a intrat, a spus el. Studenții se ascundeau sub bănci, dar Neves Valente a crezut că deja scăpaseră printr-o ieșire de urgență.

Detalii despre atacul de la Brown

„Nu am vrut niciodată să o fac într-un amfiteatru. Am vrut să o fac într-o sală obișnuită”, a spus el. „Am avut o mulțime de oportunități. Mai ales semestrul acesta, am avut o mulțime de oportunități, dar de fiecare dată m-am speriat.”

El a insistat că nu este bolnav mintal. A spus că nu a vrut să fie faimos și că videoclipul nu a fost un manifest.

Neves Valente a spus că „singurul său obiectiv a fost să scape mai mult sau mai puțin” în „propriile condiții” și să se asigure că „nu va fi el cel care va ajunge să sufere cel mai mult din toată povestea”.

„Nu, asta nu se poate întâmpla. Așa că, dacă nu vă place, ghinion”, a spus el. Neves Valente a descris modul în care a comis crimele drept „puțin incompetent”.

„Dar măcar s-a făcut ceva”, a spus el.

Identificarea suspectului

În înregistrare, el a spus că avea de aproximativ trei ani spațiul de depozitare unde a fost găsit corpul său. Neves Valente a menționat confruntarea sa cu martorul de la Universitatea Brown, care a dus în cele din urmă la identificarea lui câteva zile mai târziu.

Potrivit poliției, un martor a avut mai multe întâlniri cu Neves Valente înainte de atacul de la Brown. Pe măsură ce poliția a publicat imagini cu persoana de interes, martorul a început să posteze pe forumul de socializare Reddit că a recunoscut persoana și a teoretizat că poliția ar trebui să investigheze „posibil o mașină închiriată”, un Nissan gri. Utilizatorii Reddit l-au îndemnat să informeze FBI iar martorul a spus că a făcut acest lucru.

Până în acel moment, potrivit declarației sub jurământ a poliției, autoritățile nu legaseră niciun vehicul de posibilul atacator.

Reacția atacatorului și trecutul său

„De fapt, am fost confruntat”, a spus Neves Valente despre atacul de la Brown, adăugând că martorul îi văzuse numărul de înmatriculare.

„Sincer, nu m-am gândit niciodată că le va lua atât de mult să mă găsească”, a spus el.

El a spus că nu a avut nici ură, nici dragoste pentru Statele Unite, unde a ajuns pentru prima dată în urmă cu aproximativ 25 de ani pentru a studia fizica în programul de masterat al Universității Brown, înainte de a pleca în primăvara anului 2001.

Neves Valente a studiat la Brown cu viză de student. Ulterior, a obținut statutul de rezident permanent legal în septembrie 2017. Ultima sa reședință cunoscută a fost în Miami.

„Este același lucru și cu Portugalia, și cu majoritatea locurilor în care am fost”, a spus el, adăugând mai târziu că „sunt aici de foarte mult timp fără să-mi pese.”

