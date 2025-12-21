Live TV

Atacul armat de la Universitatea Brown: cine e principalul suspect, al cărui cadavru a fost găsit joi într-un depozit

Flowers_at_Brown's_Engineering_Research_Center
Flori comemorative la Centrul de Cercetare Inginerie al Universității Brown după împușcăturile din 13 decembrie. Foto: Kenneth C. Zirkel, C BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Principalul suspect în cazul atacului armat de la Universitatea Brown este un portughez în vârstă de 48 de ani, al cărui cadavru a fost găsit joi, într-un depozit. Autopsia a stabilit că bărbatul se sinucisese cu două zile înainte, scrie The Guardian. Suspectul ar fi cel care a ucis un profesor de la MIT și doi studenți de la Universitatea Brown.

Raportul procurorului general din New Hampshire estimează că Claudio Manuel Neves Valente, 48 de ani, cetățean portughez care locuia în SUA, a murit pe 16 decembrie, în aceeași zi în care compatriotul său, profesorul de fizică nucleară la MIT Nuno Loureiro, a murit într-un spital din Massachusetts.

Cu trei zile înainte, potrivit autorităților, Neves Valente a fost responsabil pentru un atac armat în Rhode Island, care a curmat viața a doi studenți, Ella Cook și Mukhammad Aziz Umurzokov, și a rănit alți nouă în clădirea de inginerie Barus & Holley a Universității Brown.

Cele două crime nu au fost imediat legate între ele, dar anchetatorii care au reconstituit cronologia mișcărilor lui Neves Valente în trei state au declarat că o postare pe Reddit a unui fost student fără adăpost al Universității Brown, pe nume „John”, i-a ajutat să-l identifice pe Neves Valente ca persoană de interes.

„Această persoană ne-a condus la mașină, care ne-a condus la nume, care ne-a condus la fotografii, care se potriveau cu îmbrăcămintea”, a declarat procurorul general din Rhode Island, Peter Neronha. „A fost găsit mort cu o geantă cu două arme de foc și dovezi în mașină care se potrivesc exact cu ceea ce vedem la locul faptei aici, în Providence.”

Informația din Rhode Island conform căreia un bărbat suspect a fost văzut plecând de la universitate într-un Nissan gri cu numere de înmatriculare din Florida se potrivea cu un raport din Massachusetts conform căruia o mașină similară a fost văzută în apropierea locului unde a fost împușcat Loureiro, dar cu numere de înmatriculare din Maine.

Numerele de înmatriculare din Florida au fost urmărite până la o agenție de închirieri auto din Boston, unde anchetatorii au aflat identitatea suspectului. Mașina a fost găsită mai târziu în fața unui depozit din Salem, Massachusetts, împreună cu cadavrul lui Neves Valente.

Anchetatorii au confirmat că Neves Valente era doctorand la Brown și studiase anterior cu Loureiro, urmând același program academic între 1995 și 2000 la Instituto Superior Técnico, cea mai prestigioasă universitate de inginerie din Portugalia.

Motivul crimelor nu a fost stabilit oficial de către autorități. Un reportaj difuzat sâmbătă de postul WCVB5 din Boston a citat un fost coleg de clasă al lui Neves Valente, care a declarat că suspectul era „plictisit” și „ura” perioada petrecută la Brown.

Scott Watson, actualmente profesor la Universitatea Syracuse, a declarat pentru postul de televiziune că Neves Valente se plângea că cursurile de la Brown erau prea ușoare. „Era plictisit pentru că știa mai multe decât oricare dintre noi, ar fi trebuit să aibă deja un doctorat”, a spus Watson. „Ura Brown și ura Providence.”

Ministrul de externe al Portugaliei, Paulo Rangel, a declarat vineri că guvernul său a fost surprins de dezvăluirile potrivit cărora un portughez era suspectul în cazul împușcăturilor în masă de la Brown și al uciderii lui Loureiro, potrivit Associated Press. El a spus că Portugalia a oferit „o cooperare foarte amplă” și a declarat agenției naționale de știri Lusa că „ancheta este departe de a fi încheiată”.

În urma crimelor, administrația Trump a ordonat suspendarea programului de loterie pentru cartea verde pe care, potrivit acesteia, Neves Valente l-ar fi folosit pentru a intra în SUA în 2000. „Acest individ odios nu ar fi trebuit să fie admis niciodată în țara noastră”, a declarat secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, pe X.

Însă Oscar Perez, șeful poliției din Providence, Rhode Island, a declarat că Valente a intrat în SUA cu o viză de student și a devenit rezident permanent în 2017.

