Avertismentul FBI în urma atacurilor cibernetice care au vizat sistemele de apă din SUA. Presa: posibil hackeri iranieni

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) şi Agenţia pentru Protecţia Mediului (EPA) din SUA au avertizat joi că „actori cibernetici rău intenţionaţi” vizează tehnologiile operaţionale conectate la internet utilizate de serviciile de apă şi ape uzate din SUA, după ce o serie de atacuri cibernetice a perturbat funcţionarea unor instalaţii în cel puţin şapte state.

Într-un anunţ comun de interes public, agenţiile au transmis că atacatorii au vizat controllere logice programabile (PLC) ale Rockwell Automation/Allen-Bradley, modificând de la distanţă adrese IP şi parole, ceea ce a dus la pierderea funcţiilor de monitorizare şi control, scrie Agerpres.

Efectele operaţionale semnalate includ pierderi de presiune şi inundaţii, potrivit declaraţiei.

FBI şi EPA au cerut operatorilor să deconecteze PLC-urile de la expunerea directă la internet, să întărească măsurile de autentificare, "să controleze strict" accesul la reţea şi să menţină posibilitatea operării manuale a sistemelor în cazul unor incidente cibernetice.

Avertismentul vine după un atac cibernetic coordonat, la începutul acestei săptămâni, care a afectat peste 30 de sisteme comunitare de alimentare cu apă din statul Minnesota, în Vestul Mijlociu al SUA, însă FBI a precizat că operatori ai serviciilor de apă şi ape uzate din cel puţin şapte state au raportat incidente, unele dintre acestea afectând funcţionarea sistemelor.

Autorităţile din Minnesota au declarat că atacurile nu au compromis siguranţa apei potabile, însă unele sisteme au fost scoase temporar din funcţiune şi au trebuit repornite manual, relatează Reuters.

Potrivit relatărilor din presa americană, oficialii SUA cred că în spatele acestei campanii s-ar afla cel mai probabil hackeri iranieni, deşi anchetatorii nu au ajuns la o concluzie definitivă şi analizează în continuare dacă autorii au încercat să îşi ascundă identitatea.

AFP aminteşte că Agenţia americană pentru Securitate Cibernetică şi Securitatea Infrastructurilor (CISA) a actualizat la 22 iulie un avertisment privind atacuri care vizează sistemele de control ale infrastructurilor din SUA şi pe care le atribuie unor grupări afiliate Iranului.

Editor : Sebastian Eduard