Barack Obama „a comis o greşeală gravă”: A dezvăluit informaţii „secrete” despre extratereştri, afirmă Donald Trump

Preşedintele american a afirmat joi că predecesorul său, Barack Obama, a divulgat „informaţii clasificate” când a sugerat pe un ton uşor relaxat, într-un podcast, că extratereştrii există cu adevărat, relatează AFP.

„A divulgat informaţii clasificate, nu ar fi trebuit să facă asta”, a spus Donald Trump, întrebat în avionul prezidenţial despre recentele declaraţii ale lui Barack Obama care au reaprins teoriile conspiraţioniste pe această temă

„Nu ştiu dacă sunt reali sau nu”, dar fostul preşedinte democrat „a comis o greşeală enormă”, a afirmat Donald Trump, care nu ratează niciodată ocazia de a-şi critica predecesorul, recent transformat în maimuţă împreună cu soţia sa Michelle Obama într-un videoclip difuzat pe contul Truth Social al actualului preşedinte.

La sfârşitul unui podcast difuzat weekendul trecut, Barack Obama, îmbrăcat în cămaşă cu mâneci scurte, a răspuns la o întrebare despre existenţa extratereştrilor: „Există, dar eu nu i-am văzut”, a spus el. El a adăugat în timpul acestui interviu relaxat că, din câte ştie, nu există „instalaţii subterane” menite să ascundă existenţa lor, aşa cum sugerează unele teorii conspiraţioniste.

În faţa reacţiilor de pe reţelele sociale, fostul preşedinte a publicat duminică seara un mesaj pe contul său de Instagram pentru a-şi clarifica poziţia, asigurând că a făcut aceste declaraţii doar pentru a păstra tonul relaxat al podcastului, notează AFP, citată de Agerpres.

„Statistic, universul este atât de vast, încât şansele ca să existe viaţă în altă parte sunt mari”, a precizat el. „Dar distanţele dintre sistemele solare sunt atât de mari, încât şansele ca noi să fi fost vizitaţi de extratereştri sunt slabe şi nu am văzut nicio dovadă, în timpul preşedinţiei mele, că extratereştrii ar fi luat legătura cu noi. Serios!” - a dat asigurări fostul preşedinte Obama.

