Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deterioat în perioada în care a fost pilot. Apelul său către bărbați

Prințul de Wales a povestit într-o dezbatere pe tema prevenirii sinuciderilor cum s-a luptat cu probleme de ordin emoțional și mintal în perioada în care a lucrat ca pilot de ambulanță aeriană. El a încurajat bărbații să ceară ajutor, scrie The Times.

Prințul de Wales a descris cum sănătatea lui mentală „s-a deteriorat” în perioada în care a fost pilot voluntar. William a povestit într-o dezbatere pe tema prevenirii sinuciderilor cum simțea că „poartă povara emoțională a tuturor” în calitate de pilot. Prințul, care a lucrat pentru East Anglian Air Ambulance (EAAA) între martie 2015 și iulie 2017, a încurajat bărbații să „evalueze” sănătatea lor mintală, într-o emisiune la BBC Radio 1.

În timpuul emisiunii, moștenitorul coroanei regale a Marii Britanii a mai spus că este o „catastrofă națională” faptul că nu se vorbește mai mult despre sănătatea mintală a bărbaților. „Nu suntem foarte buni la a vorbi despre asta”, a spus viitorul rege.

„Este foarte important să ai acele momente în care faci bilanțul. Cel mai mare exemplu pentru mine a fost când lucram cu ambulanța aeriană, eram pilot și zburam cu ei. Aveam slujbe aglomerate și, din păcate, aveam oameni în situații foarte dificile, pe care trebuia să-i ajutăm și să lucrăm cu ei. De-a lungul timpului, am observat că sănătatea mea mintală se deteriora cu adevărat și nu mi-am dat seama de asta, deoarece în acea comunitate încerci să iei în glumă unele momente doar pentru a rămâne, sincer, sănătos la cap și pentru a continua”

„Abia când am ieșit din acea situație, într-o pauză mai lungă, m-am uitat la mine și m-am gândit: «Doamne, port povara emoțională a tuturor». Ceea ce făceam era să iau fragmente din fiecare misiune la care participam, din fiecare membru al familiei care era distrus sau orice altceva, și le purtam în mine, iar asta mă apăsa foarte tare.”

Cu sediul la aeroportul din Cambridge, William făcea parte din echipele de medici și paramedici care ofereau servicii medicale de urgență în ]n mai multe regiuni din UK. În iunie 2023, William l-a invitat la Castelul Windsor pe Jack Beeton, un supraviețuitor al unui accident rutier, pe care îl ajutase în 2015. Beeton a spus: „Din ce mi s-a spus și din fotografiile pe care le-am văzut, am fost un tânăr foarte, foarte norocos.”

William a spus că este nevoie de mai multe „modele masculine” pentru a îmbunătăți înțelegerea la nivel social a sănătății mintale a bărbaților. El a spus: „Este în regulă să ceri ajutor, să ceri ajutorul unui prieten, să ceri sprijin. Acesta devine procesul de normalizare a ceea ce se întâmplă în mintea ta.”

El a pledat, de asemenea, pentru un sprijin mai bun în materie de sănătate mintală pentru lucrătorii din serviciile de urgență, inclusiv pauze obligatorii.

Întrebat dacă copiii lui își împărtășesc sentimentele cu el, William a glumit: „Uneori prea mult. Aflu toate detaliile. Ceea ce îmi place, e minunat. Să fii capabil să înțelegi, să ai timp pentru asta, să descifrezi, uneori simți că trebuie să rezolvi problema pentru toată lumea și asta mi se pare destul de dificil. Trebuie să-mi reamintesc că nu trebuie să rezolvi totul, dar trebuie să asculți. Și este important să fii în regulă cu acele sentimente și acele comentarii.”

