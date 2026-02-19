Atac dur de la Paris: Comisia Europeană, pusă la zid pentru apropierea de Trump. „O greșeală majoră”

Şeful diplomaţiei franceze a precizat şi motivul: Comisia nu a avea un mandat în acest sens din partea Consiliului de miniştri al Uniunii Europene.
Potrivit lui Jean-Noel Barrot, Comisia „trebuie să respecte riguros legislaţia şi reglementările europene”.
Comisia a fost reprezentată la evenimentul de joi, de la Washington, de comisarul pentru Mediterana, croata Dubravka Suica; executivul Uniunii Europene confirmase anterior că a primit o invitaţie la reuniune pentru preşedinta sa, Ursula von der Leyen.
Prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a preşedintelui american Donald Trump, s-a desfășurat joi, 19 februarie, la Washington.
În discursul de deschidere a evenimentului, cel de-al 47-lea președinte american a sugerat că o decizie privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile, susținând și că țara din Orientul Mijlociu nu poate avea arme nucleare. Mai mult, „Consiliul Păcii va supraveghea aproape în totalitate Organizația Națiunilor Unite”, a anunțat Donald Trump.