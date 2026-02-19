Atac dur de la Paris: Comisia Europeană, pusă la zid pentru apropierea de Trump. „O greșeală majoră”

Comisia Europeană „nu ar fi trebuit niciodată” să asiste la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, a scris joi pe X ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP.

Şeful diplomaţiei franceze a precizat şi motivul: Comisia nu a avea un mandat în acest sens din partea Consiliului de miniştri al Uniunii Europene.

Potrivit lui Jean-Noel Barrot, Comisia „trebuie să respecte riguros legislaţia şi reglementările europene”.

Comisia a fost reprezentată la evenimentul de joi, de la Washington, de comisarul pentru Mediterana, croata Dubravka Suica; executivul Uniunii Europene confirmase anterior că a primit o invitaţie la reuniune pentru preşedinta sa, Ursula von der Leyen.