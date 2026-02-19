Live TV

Atac dur de la Paris: Comisia Europeană, pusă la zid pentru apropierea de Trump. „O greșeală majoră”

Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană nu ar fi trebuit niciodatăsă asiste la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, a scris joi pe X ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP.

Şeful diplomaţiei franceze a precizat şi motivul: Comisia nu a avea un mandat în acest sens din partea Consiliului de miniştri al Uniunii Europene.

Potrivit lui Jean-Noel Barrot, Comisia trebuie să respecte riguros legislaţia şi reglementările europene.

Comisia a fost reprezentată la evenimentul de joi, de la Washington, de comisarul pentru Mediterana, croata Dubravka Suica; executivul Uniunii Europene confirmase anterior că a primit o invitaţie la reuniune pentru preşedinta sa, Ursula von der Leyen.
 
Prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a preşedintelui american Donald Trump, s-a desfășurat joi, 19 februarie, la Washington.
 
În discursul de deschidere a evenimentului, cel de-al 47-lea președinte american a sugerat că o decizie privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile, susținând și că țara din Orientul Mijlociu nu poate avea arme nucleare. Mai mult, „Consiliul Păcii va supraveghea aproape în totalitate Organizația Națiunilor Unite”, a anunțat Donald Trump.
 

