Caz șocant în SUA: Cântăreț arestat, după ce trupul unei fete de 14 ani a fost găsit în portbagajul mașinii sale

Cântărețul american D4vd a fost arestat pentru uciderea unei adolescente dispărute anul trecut, a anunțat poliția, citată de BBC. Vedeta, al cărei nume real este David Anthony Burke, este ținta unei anchete privind uciderea lui Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, ale cărei rămășițe au fost găsite în mașina Tesla a starului, în septembrie anul trecut.

Departamentul de Poliție din Los Angeles a transmis joi că tânărul în vârstă de 21 de ani este reținut fără drept de cauțiune, iar cazul va fi prezentat luni procurorului.

Într-o declarație adresată presei americane, avocații lui Burke au spus: „Să fim clari - dovezile din acest caz vor arăta că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez și că nu a cauzat moartea acesteia. Nu există niciun act de acuzare emis de un mare juriu în acest caz și nicio plângere penală depusă. David a fost reținut doar sub suspiciune.”

Poliția a declarat anterior că l-a arestat pe Burke „pentru uciderea lui Celeste Rivas”.

Ancheta a început pe 8 septembrie, când au fost descoperite rămășițele tinerei de 14 ani într-o curte de tractare din Hollywood, după ce autoritățile au primit plângeri despre un miros urât provenind din vehicul.

Poliția a găsit rămășițele descompuse într-o pungă în portbagajul din față al unei mașini Tesla înmatriculate la adresa lui D4vd din Texas, conform documentelor instanței.

Medicul legist a declarat că trupul era „grav descompus” și a amânat luarea unei decizii cu privire la modul în care a murit în așteptarea concluziilor anchetei. Este posibil ca ea să fi fost moartă „de câteva săptămâni” înainte de descoperirea cadavrului, au declarat oficialii.

Adolescenta, care locuia la aproximativ 120 km de locul unde a fost descoperit trupul ei, fusese dată dispărută de familia sa în aprilie 2024, dar nu era prima dată când fata fugea de acasă.

Cântărețul nu a făcut declarații cu privire la acest caz, dar reprezentanții săi au transmis că acesta cooperează cu autoritățile.

